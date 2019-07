L’athlétisme au coeur des Olympiades scolaires

Les Olympiades scolaires se sont déroulées dans une ambiance passionnée, les mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 juin au stade André-Vanco au Devens. C’était la 11e édition de cette manifestation sportive qui a réuni des élèves des quatre écoles élémentaires de Beausoleil.

Organisée par le service des sports de la ville, elle était proposée sous forme d’ateliers du Kids Athlétics, de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF). Pendant ces trois journées, les enfants se sont donnés à fond dans chaque atelier : lancer de javelot, course de haie, lancer de MB en arrière, saut en longueur, course endurance, course de relais…

Avec fierté, ils ont eu un diplôme Kids Athlétics, une médaille de participation ou une médaille tricolore sur le podium, et ont été invités comme chaque année, au meeting international d’athlétisme Herculis à Monaco, qui se tiendra le 12 juillet prochain.

Les récompenses ont été remises par Jacques Canestrier, élu délégué à la réussite scolaire. « Au-delà de l’idéal olympique de Pierre de Coubertin et du sentiment de représenter sa classe, son école, le plus important est de fraterniser avec les autres élèves de la commune », souligne Alain Cissoko du service des sports.

Après les Olympiades, l’équipe municipale prépare et annonce déjà les activités sportives et ludiques qu’elle va animer lors des vacances scolaires :

- Un séjour du 22 au 26 juillet dans un cadre enchanteur à « Terre des Lacs « à Saint-Auban.

- La voile, la natation, le VTT, les randonnées, accrobranche, luge d’été, escalade…

- Les sports collectifs : football, hand-ball, basket, base-ball…

- Les sports individuels : tennis, athlétisme, tir à l’arc, jeux d’adresse.