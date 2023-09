"L’adrénaline ressentie est proportionnelle à l’effort": finisher, ce Monégasque raconte son Ultra-trail du Mont-Blanc

Il s’en est fallu de peu pour que Frédéric Augier puisse s’autoproclamer finisher de l’Ultra-trail du Mont-Blanc (UTMB), cette course monstre qui fait le tour du massif en 171 km, traverse la France, la Suisse et l’Italie en presque 10.000 mètres de dénivelé positif au départ de Chamonix. Le tout, en 46 heures et 30 minutes, et pas une de plus. Ce natif de Monaco, père de famille et amoureux de la nature et de ses reliefs, a bouclé la boucle comme 1.757 autres coureurs ce dimanche 3 septembre. Un exploit au regard des 931 abandons recensés, soit 35% des participants.

Les premières émotions sportives

Tout a débuté dans les années 1980, où cet enfant de la mer et de la montagne, passionné d’alpinisme, a fait ses premiers pas de course avec le cross de Nice-Matin à 10 ans. "C’était au parc de Vaugrenier. Il avait lieu dans les années 70-80 et c’était ma première course, sur quelques kilomètres."

Le cinquantenaire a oublié son classement final mais il garde un souvenir précis de la course. "J’étais au milieu du peloton et quand j’ai vu ma maman à un ou deux kilomètres de la ligne d’arrivée, j’étais surmotivé! Je me souviens d’une accélération foudroyante (rires). Je n’avais pas gagné mais j’ai gagné beaucoup de places à ce moment."

Si elle fut globalement positive, l’expérience n’a pas poussé le jeune garçon à poursuivre immédiatement sa pratique de la course.

Il a fallu attendre plus de vingt ans pour voir ce responsable des opérations billetterie à la Fnac s’adonner à la course à pied. D’abord sur 10 km et semi-marathon puis, pris dans l’engrenage, il s’est frotté aux marathons. En France, à Paris en 2011, puis à l’étranger. En quelques années seulement, il a bouclé les six marathons majeurs: New-York, Berlin, Londres, Tokyo, Chicago et Boston.

De nuit comme de jour, le natif de Monaco ne s'est jamais arrêté pendant presque 48h. (Photo DR).

Mais voilà, désormais Parisien, cet enfant de Valberg était nostalgique de ce coin qu’il affectionne tant. "C’est beaucoup de souvenirs d’enfance. Je m’y ressource plusieurs fois par an. J’ai besoin de sentir l’odeur des mélèzes, l’ambiance du village."

Parallèlement à ses participations aux grands marathons, le Sudiste a couru son premier trail à la station d’hiver azuréenne. Un 1er janvier 2014. "C’était magique, des flocons tombaient doucement. J’ai eu un coup de cœur absolu pour cette sensation d’évasion, d’aventure et de grands espaces qui était complémentaire de ce que je vivais sur les marathons urbains. C’est là que j’ai pris l’addiction des trails mais je n’avais pas idée que 10 ans plus tard, je me retrouverai sur la ligne de départ de l’UTMB."

L’Ultra-trail du Mont-Blanc comme ultime rêve

Pourtant, après une décennie à repousser ses limites sur des dizaines de trails, Frédéric Augier s’est bel et bien qualifié* pour l’une des épreuves de course les plus difficiles au monde. Le voici prêt, ce vendredi 1er septembre parmi 2.700 coureurs, à prendre part à la 20e édition de l’UTMB.

"À ce moment on est sur un niveau d’émotions unique. Il y a des images de ce qui nous a amené là qui se bousculent dans la tête. On s’élance dans un vacarme incroyable dans les rues de Chamonix. Il y a des milliers de spectateurs qui font une haie d’honneur sur des kilomètres."

Tactiquement, le cinquantenaire décide de commencer crescendo. "Ma stratégie n’est pas de se dire que je pars pour 170 km, sinon on est psychologiquement écrasé par l’ampleur de la tâche."

Avec son dossard 2725, Fédéric Augier garde le sourire. (Photo DR).

Première étape atteinte avec une arrivée à Saint-Gervais à 21h15 alors que la barrière horaire - le temps maximal autorisé - est à 22h. "Il ne faisait pas trop chaud, c’était la pleine lune. Les sensations étaient bonnes, les jambes répondaient bien. J’ai essayé de m’économiser au maximum sur la première partie pour arriver avec les jambes les plus "fraîches" possible à mi-parcours sous les conseils de professionnels."

Après avoir couru la première partie du parcours en équipe pour affronter la nuit, Frédéric Augier décide de se séparer de ses amis pour suivre son rythme. Commence alors une tout autre aventure faite de hauts et de bas. "C’était prévu [...] Dans ma tête j’ai imaginé lâcher de nombreuses fois et c’est le propre de ce sport où l’esprit reprend le dessus. Je me suis vu une dizaine de fois finisher et autant de fois à l’abandon."

"Je vais vers les officiels pour abandonner"

À 50 km de l’arrivée et après 32 heures d’efforts, un tournant intervient dans la course du père de famille. Ce dernier voulait à tout prix éviter l’abandon, lui qui soutenait une association basée à Chamonix**.

"Je suis arrivé au ravitaillement et j’étais proche de l’abandon. J’avais les quadriceps tétanisés. Je n’avais que 30 minutes sur la barrière horaire. À ce moment il est 2 h 25 du matin et je me dirige vers les officiels pour abandonner. Sur le chemin j’ai un flash et je me souviens qu’il y a des masseurs sur les ravitaillements. Je me dis que si les massages font effet, je pourrais peut-être repartir."

Le coureur tombe sur une salle des kinés presque vide mais les bénévoles lui installent un lit de luxe et s’attellent à deux sur ses jambes. "Là, je me sens mieux et je repars en toute urgence!" Il passe miraculeusement la barrière suivante sans se faire éliminer.

"Je n’ai jamais baissé les bras, je courais à fond pour rattraper mon retard!" Tel un scénario hitchcockien, Frédéric Augier parvient à franchir la ligne d’arrivée à la seconde près au terme de 46 heures et 30 minutes d’efforts. "Il n’y a pas de mots pour décrire ce qu’on a traversé et ce qu’on ressent à ce moment. D’avoir surmonté la tentation de l’échec, de gérer les risques... et la fierté d’avoir résisté à cette pression permanente de la barrière horaire."

La délivrance après 46 heures et 30 minutes de course. (Photo DR).

Les petits mots écrits par sa fille sur des bouts de papier - régulièrement consultés au fil de la course - lui auront très sûrement donné un supplément d’âme.

Interrogé sur les raisons qui le poussent à se "faire mal", Frédéric Augier répond tout simplement: "L’adrénaline qu’on ressent est proportionnelle à l’effort qu’on produit et à l’appréhension qu’on a de ne pas pouvoir le faire. On arrive à un degré de plaisir qui efface toutes les souffrances et qui rend heureux et fier. Cela nous plonge dans un état de liesse qui fait qu’on a envie de revivre ces émotions."

Cette mission accomplie, le sportif se tourne désormais vers d’autres projets. Outre un troisième livre qu’il compte consacrer à cette expérience dans les Alpes (mais qui n’a pas vocation à être commercialisé), Frédéric Augier va se mettre au service du collectif. "Je veux me consacrer aux autres. Aux rêves des autres."

*Pour participer à l’UTMB, Frédéric Augier a accumulé des points sur diverses courses notamment la CCC (Courmayeur-Champex-Chamonix), petit sœur de l’Ultra-trail du Mont-Blanc, passage obligatoire pour disputer l’épreuve reine.

** L’association En passant par la montagne basée à Chamonix qui depuis 25 ans accueille des gens en position de fragilité dans des quartiers défavorisés, en perte de confiance, qui n’ont jamais été à la montagne et qui vont se voir offrir la possibilité d’y accéder grâce à un accompagnement et une aide financière.