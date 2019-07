"J’ai vu ma mort sportive": Valentin Lavillenie raconte son combat pour se remettre de sa fracture du talon

Il ne pensait même pas pouvoir remarcher. Il y a un an, quasi jour pour jour, le perchiste Valentin Lavillenie (27 ans), petit frère du recordman du monde Renaud, se filmait à Capbreton béquilles en mains.

Mâchoire serrée, il immortalisait ses premiers pas depuis sa terrible chute aux interclubs début mai 2018. En retombant sur la piste, Valentin se fracturait le talon gauche.

Vendredi soir pourtant, celui qui s’est installé entre Nice et Monaco a fait frissonner les fans d’Herculis. À domicile, il signait tout simplement le plus haut saut de sa carrière avec 5,82m.

>> LIRE AUSSI. Record du monde, drôle de 400m... 6 choses à retenir du 32e meeting Herculis de Monaco

5,82m chez vous, ça doit être une sensation très particulière?

"C’est le meeting que j’aime le plus au monde, le stade que j’aime le plus au monde. J’avais à cœur d’être bon ici et je l’ai fait. Je n’ai pas les mots. Faire ma perf’ devant les gens que j’aime, c’est énorme. Je sens que je peux aller plus haut. Je reviens de tellement loin... Mon combat, je l’ai mené à Clermont-Ferrand, à Monaco, et au Cers à Capbreton. J’avais envie de tourner la page et je pense que je l’ai vraiment tournée."

Faites-nous la chronologie de votre retour...

"Je me fracture le talon le 6 mai, je me fais opérer le 15 mai à Lyon. Mais je ne supportais pas de rester ensuite dans ce centre de rééducation. La moyenne d’âge était assez élevée, comme si j’étais avec mes grands-parents. Mais là y en avait 50 autour de moi (rires)! Je négocie mon départ pour rejoindre mon frère à Clermont où j’avais aussi mon staff médical. Mon frère me dit ok, mais à condition d’aller au Cers à Capbreton ensuite. Je me suis reconstruit mentalement chez lui et je suis parti."

Il y a un peu plus d’un an le chirurgien qui vous a opéré après votre chute vous expliquait que ça allait être difficile de remarcher...

"J’ai mis beaucoup de choses à plat autour de moi. J’avais confiance en les personnes qui me suivaient, et surtout, une envie folle de revenir. J’y ai toujours cru. Le chirurgien ne m’avait même par parlé de courir un jour. Certaines personnes m’ont dit que je ne referai plus jamais de perche de ma vie. J’étais sur la table du kiné, les larmes coulaient sur mon visage. Je voulais entendre la vérité, mais au fond j’étais effondré. Je remarchais à peine mais je n’avais pas envie que quelqu’un décide à ma place. J’ai eu un déclic. Lors de ma rééducation au Cers à Capbreton, j’ai décidé de me faire mal et d’en faire plus encore."

Vous n’avez jamais douté?

"J’ai toujours fait plus que ce qu’on me demandait. Au Cers par exemple, on me disait que les plus longs séjours ne duraient pas plus d’un mois car après c’était trop difficile. Au final, je suis resté cinq semaines alors que personne pensait que j’allais tenir. J’ai jamais craqué."

C’est un lieu usant physiquement ou mentalement?

"Mentalement, je pense. Parce que physiquement, je pouvais rester deux mois sans problème."

Votre premier saut?

"Au mois d’octobre à Charles-Ehrmann... ça ne ressemblait à rien (rires). J’ai pris une perche et je ne l’ai presque pas pliée. Mais bon ce n’est pas de la perche, ça... En janvier-février, je me suis vraiment envoyé."

Aucune appréhension de retomber à côté du sautoir?

"Jamais. Je n’ai jamais eu cette peur-là. J’en connais, ils n’ont pas eu d’accident et ils ont ce blocage. C’est terrible. Je touche du bois. Mais la perche coule dans mes veines. C’est vraiment quelque chose qui résonne au fond de moi."

Quel était l’envers du décor après vos sauts?

"Je me faisais masser. Cet hiver mes échauffements étaient très longs. Maintenant, ils sont même plus courts qu’avant. Pour la simple et bonne raison que je prends plus soin de ce pied. Je le masse tout le temps. Je mobilise tout le temps ma cheville au réveil etc. Avant, je me levais, je prenais le petit-déjeuner, et je filais à la compétition. Mais bon, là, je vous parle... j’ai mal. Ce soir, j’aurais peut-être mal. J’en pleure encore."