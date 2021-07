Herculis revient ce vendredi à Monaco... Ces moments forts du meeting en 5 dates

1. la der' d'usain bolt

Herculis était la dernière course en meeting de l'immense carrière d'Usain Bolt.

2017 - Pour son 30e anniversaire, Herculis frappe un énorme coup avec la venue du maître incontesté du 100 mètres Usain Bolt. L’homme le plus rapide du monde a déjà couru en Principauté. Une seule fois, en 2011.

Ses apparitions en Europe sont rares. Son retour à Monaco est d’autant plus spécial que le Jamaïcain a annoncé qu’il raccrocherait les pointes après les Mondiaux en août. Un coup de tonnerre. Monaco est la dernière course en meeting de son immense carrière.

Et donc l’une des dernières chances pour le public d’assister au show de la Foudre. Ce soir-là, dans un stade acquis à sa cause, Bolt ne réalise pas le grand feu d’artifice mais il fait le job avec un chrono de 9’’95 devant Isiah Young (9’’98) et Akani Simbine (10’’02).

Un temps moyen pour lui, mais son 50e sous la barre mythique des dix secondes. Son dernier tour de piste se poursuit par un émouvant tour d’honneur.

Le Jamaïcain savoure, joue avec les photographes et danse avec les pom-pom girls.

Le prince Albert II lui décerne un Hercule d’or tandis que certains spectateurs se bousculent pour arracher une signature de leur idole. Usain Bolt est conquis: "Comment j’ai fait pour ne pas craquer et verser une larme ? C’est dur d’être triste quand on reçoit une telle énergie".

2. Le cauchemar de Tamberi