Gatlin, Lyles, Mayer, Bosse... Les plus grands athlètes de la planète au meeting Herculis à Monaco dès ce vendredi

Tout sauf neutre. Herculis reste un meeting épicé, au goût inégalable. Les 16.000 spectateurs attendus ce vendredi soir au Louis-II ne seront, une nouvelle fois, pas déçus.

Dès l’entrée, le menu sera savoureux: Kevin Mayer face aux meilleurs lanceurs de javelot de la planète.

Comme il l’avait fait l’année dernière avec le poids, le recordman du monde du décathlon sera en Principauté pour peaufiner ses réglages dans l’optique des Mondiaux de Doha (28 septembre - 6 octobre).

Le Montpelliérain vient savoir où il en est dans la discipline mais, avec lui, il n’est jamais à exclure une performance, comme un record personnel (71,90 m).

Pour les plats de résistance, le public va saliver devant Jimmy Vicaut et Pierre-Ambroise Bosse.

Le premier vient chercher les mimina pour le Qatar sur 100 m (10’’06), après avoir couru en 10’’11 mardi à Lucerne. Depuis sa sortie la plus probante de l’année (10’’07 en juin à Prague), le natif de Bondy plafonne. Jeudi, le sprinteur était détendu face aux médias.

« J’ai encore un mois pour faire les minima (24 août, ndlr). Pour le moment, tout va bien. Je suis content de revenir à Monaco pour la première fois depuis 2014. Je compte sur l’adversité (Gatlin, Lyles…), la piste rapide et le public pour faire les minima. Je me rode un peu, je me cherche. Il me manque encore des réglages, la mise en action sur laquelle je galère en ce moment, mais j’ai hâte de courir. J’ai de bonnes ondes, je le sens bien pour demain (lire ce vendredi, ndlr). »

Bosse veut rebondir

Bosse, lui, effectue sa rentrée sur 800 m. Le Nantais a passé le début d’année à soigner des bobos (une douleur récurrente à l’ischio en janvier, puis son pied en mars).

Mais, surtout, il a dû se défendre au tribunal, quant à cette agression subie en août 2017 sur le parking du casino de Gujan-Mestras (Gironde), où il avait fêté et arrosé son titre mondial fraîchement acquis.

Condamné le 28 mai dernier à 1.000 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour « violences avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce une bouteille de bière » (son adversaire a été condamné à 8 mois de prison avec sursis « pour violence en état d’ivresse » ayant entraîné 18 jours d’incapacité temporaire de travail), Bosse entend désormais tourner la page.

Il se dit « à 80 % de ses moyens » mais « capable de se surprendre en compétition ». Qualifié d’office pour Doha, en qualité de tenant du titre, il pourrait signer un chrono intéressant, sur une piste où il avait établi le record de France en 2014 (1’42’’53).

Autres temps forts: la hauteur dames avec la Russe Mariya Lasitskene (2,06 m cette saison), qui lorgne sur le record du monde (2,09 m), et la perche masculine. Ce concours hyper relevé doit entériner la montée en puissance de Renaud Lavillenie.

Le recordman du monde (6,16 m), de retour à la compétition en juin, cherche la régularité au-delà des 5,80 m. C. Roux