De nouvelles ambitions pour le Monaco Run 2020

Première épreuve de course à pied de ce début d’année à Monaco, le Monaco Run, qui en est à sa 9e édition, a maintenant acquis ses lettres de noblesse auprès du milieu de l’athlétisme. Après les deux records du monde, l’année dernière, du Franco-suisse Julien Wanders et de la Néerlandaise Sifan Hassan sur 5 km, l’édition 2020 promet d’énormes surprises. Parmi les milliers de participants attendus sur la ligne de départ, deux athlètes français sont prêts à relever le défi. De nouveaux records en perspective…

Un parfum olympique

Pour l’édition 2020, les organisateurs ne changent rien. Sur les quatre courses programmées l’année dernière, toutes sont remises à l’ordre du jour : 5 km Herculis (5 km sur route), City Trail, les 1 000 mètres et la marche caritative “Walk 5 km”. La compétition commencera par le 5 km Herculis. La course la plus redoutée des compétiteurs. Un parcours très rapide à travers la Principauté et sur lequel de nouvelles performances sont attendues. La Fédération monégasque d’athlétisme, organisatrice de l’événement, compte sur deux cadors, la recordwoman de France, Liv Westphal, et Jimmy Gressier, deuxième performeur européen sur 10 km, pour redoubler d’efforts. Les dernières performances ont placé la barre très haut.

S’ils veulent rivaliser avec les vainqueurs de l’édition 2019, ils devront franchir la ligne d’arrivée en moins d’un quart d’heure. Rapidité et endurance seront les maîtres-mots de cette course aux allures de compétition olympique. A l’image des 1 000 mètres, organisés le même jour, auxquels les coureurs (à partir de 8 ans) pourront s’essayer à plusieurs reprises. Et se mettre, le temps d’une course, dans la peau de leur idole.

Courir et se divertir

Le lendemain, la “City Trail” attend elle aussi des centaines de sportifs dans les rues de Monaco. Sur 10 km de parcours, le peloton pourra apercevoir des lieux emblématiques de la Principauté, du port Hercule jusqu’au stade Louis-II, avec une montée sur le rocher par le Fort Antoine. Une occasion unique de découvrir les lieux sous en angle nouveau. Et aux amateurs de trail de tester une approche différente de la discipline à travers un cadre urbain. Même si l’effort sera moins intense, le périple risque de laisser des traces. Espérons que le charme de la ville fera son effet.

Mais, le combat ne s’arrête pas à une simple course. L’an dernier, plus de 300 personnes se sont réunies autour de la marche caritative de Pink Ribbon. Un engagement à la fois sportif et de lutte contre le cancer du sein, dont 1 femme sur 8 est touchée en France. Les organisateurs ont réussi à faire de ce rassemblement, un acte symbolique. En marge du Monaco Run, cette marche qui aura lieu le dimanche dans la matinée espère réunir le maximum de volontaires. Ainsi, la Pink Ribbon Monaco pourra continuer à récolter des fonds et sensibiliser le public sur la lutte contre le cancer du sein.

L’ensemble des fonds seront redistribués dans les centres de recherche et de dépistage. Une action coup de poing puisqu’elle permet de fournir

de l’aide et le soutien nécessaire “au plus nécessiteux”, assister les victimes et sensibiliser au dépistage.

10 h 30 : Élites Femme

10 h 35 : Élites Hommes

10 h 36 Départ collectif

11 h 30 | Course 1 (2011-2010 -2009-2008)

12 h 00 | Course 2 (toutes catégories)

12 h 30 | Course 3 (toutes catégories)

13 h | Course 4 (2007 -2006-2005-2004)

13 h 30 | Finale (toutes catégories)

Départ : 8 h 30 au Port Hercule

Arrivée : Port Hercule (heure limite d’arrivée : 10 h 30)

Départ : 10 h au Port Hercule

http://www.fma.mc/mcrun/