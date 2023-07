Au départ de Monaco, ils vont relier Saint-Martin-Vésubie pour le 9e Ultra-Trail Côte d’Azur Mercantour

Près de 2.000 concurrents sont d’ores et déjà inscrits à l’une des distances composant l’Ultra-Trail© Côte d’Azur Mercantour. Bien leur en a pris! Ils seront d’une part au départ de l’une des épreuves les plus importantes de la discipline dans le département en termes de participation. Ils auront surtout le plaisir d’arpenter les extraordinaires sentiers Maralpins, que ce soit leur pendant littoral sur les 5 et 125 km, ou alpin sur les autres distances. Le parc national du Mercantour ne sera en effet jamais très loin de leur champ de vision.

Première course ce vendredi soir

Cette neuvième édition de l’évènement se tiendra de ce vendredi à dimanche. Mise en œuvre par l’association NDCA en collaboration avec le Conseil départemental des Alpes-Maritimes présidé par Charles-Ange Ginésy, elle promet cette année encore d’inoubliables moments de sport et d’émotion, au sein d’un environnement unique.

Avec les meilleurs coureurs du département

Quelques-uns des meilleurs coureurs du 06 devraient animer les compétitions. Ce qui offrira certainement de palpitantes passes d’armes sur les différents tracés. Le Mare-Montana, course verticale entre Monaco et La Turbie, verra en effet Romain Carlicchi et Frédéric Galéry se livrer à un intéressant duel. Il en sera de même entre Sébastien Poesy et Benoît Galli sur la skyrace© Mercantour 30 km, Loïc Franco et Yohan Viani sur le skymarathon 50 km et Quentin Failutti et Thibault Tchilinguirian sur la skyultra 75 km. La tête du 10 km sera quant à elle très certainement animée par Romain Carlicchi, à nouveau lui, Fabrice Kah, Benjamin Berkoucki et Sébastien Camus chez les hommes, et Julia Bernard et Virginie Bourdrez chez les dames.

Il est cependant possible que ces joutes soient arbitrées par des coureurs provenant d’autres départements. Comme notamment pour la distance reine de 125 km, sur laquelle le Lyonnais vainqueur en 2016, Christophe Anselmo, vient remettre son titre en jeu. Pour se délasser et récupérer une fois la ligne d’arrivée franchie, les concurrents auront à leur disposition le Vesubia Mounta Park, centre d’activités montagne en intérieur, une infrastructure sans équivalent en Europe.