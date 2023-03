Cinq athlètes de l’AS Monaco se sont qualifiés à Fréjus pour les championnats de France de cross

La demi-finale de cross, qui se déroulait sur la base nature de Fréjus dans le Var, sur un parcours varié, avec des boucles techniques, agrémentées par 5 gros rondins de bois dans la zone d’arrivée, a donné lieu à de belles empoignades tout au long du week-end dernier.

Dans toutes les catégories, de minimes à masters, que ce soit sur les cross courts ou longs, tous se sont démenés pour donner le meilleur et pour les plus aguerris obtenir une qualification pour les Championnats de France qui se tiendront à Carhaix du 10 au 12 mars.

Trois jeunes filles et deux masters hommes

L’AS Monaco avait fait le déplacement en nombre et ce sont 5 coureurs qui ont validé leur ticket pour les championnats de France. Chez les cadettes tout d’abord, où les sœurs Inès et Youna Brunel ont terminé 13e en 19’37’’et 16e en 19’55’’ sur un parcours de 4 720m et seront donc du voyage en Bretagne. L’équipe cadettes finira 5e. Clarisse Rue, chez les juniors filles a, elle aussi, obtenu sa qualification en prenant la 11e place en parcourant ses 6 260m dans le temps de 26’27’’.

Du côté des masculins, deux masters seront également du déplacement dans le Finistère, Kais Adli qui prend une belle 5e place au scratch en 34’13 sur les 10 340m, terminant 2e masters 2 ainsi que Smaile Bouraoui qui lui aussi réalise une jolie course en terminant 14e en 35’41’’ au scratch. L’équipe master terminera 5e.

À noter qu’en marge de ces demi-finales, se déroulait un match inter comités. Dans l’équipe minimes garçons du comité 06, qui prendra la 2e place sur 6 comités présent et se qualifiera pour la coupe de France minimes, Nathan Girardin termine 33e en 18’41’’ et Nathan Monot 58e en 20’14’’ sur un tracé de 4 720m.