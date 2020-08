A 20 ans, "Mondo" Duplantis s’est déjà envolé. En battant une première fois le record du monde en début d’année à Torun (6m17), puis en l’améliorant une semaine plus tard à Glasgow (6m18), le Suédois a mis tout le monde d’accord.

Y compris son idole et mentor, le Français Renaud Lavillenie, grand absent de ce meeting suite à une blessure au pouce. Retranché en Louisiane (Etats-Unis) pendant la période d’arrêt, l’Américano-suédois s’est laissé vivre: un peu de golf et beaucoup de moments en famille. Mais la nouvelle star du saut à la perche ne débarque pas à Monaco sans ambition et se réjouit de la présence, même limitée, du public: "Je suis un compétiteur, ça me galvanise de retrouver du monde en tribunes."

Pour se stimuler, le champion d’Europe de Berlin (2018) pourra aussi compter sur l’Américain Sam Kendricks, qui a déjà franchi les 6 mètres.

"Je veux gagner et être le dernier homme debout à la fin. Je pense que je peux sauter haut dès demain (ce vendredi soir) mais il me faudra plusieurs meetings avant de me rapprocher de mon record", prévient Mondo.

Dimanche, il sera déjà chez lui pour disputer les championnats de Suède, avant d’entamer une tournée européenne (Lausanne, Bruxelles, Berlin et Rome). Car Armand Duplantis est un jeune homme pressé, à qui l’on a retardé d’un an le rêve olympique.

Karsten Warholm (400 m haies): La fusée scandinave