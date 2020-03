Dernièrement, les jeunes athlètes de L’ASDM athlétisme se sont déplacés à Fos-sur-Mer pour participer aux championnats régionaux de cross de la région Sud Paca, quart de finale des championnats de France. Pour les benjamins(e) s, c’était le niveau le plus élevé et le dernier cross de cette saison avant de commencer la préparation sur piste. Des sélections étaient en jeu pour les demi-finales pour les autres. Tous les minimes du club, filles et garçons ont décroché leur sélection dans l’équipe de cross du 06 pour participer au challenge inter-comité.

C’est ensuite à Opio que les athlètes ont participé à la demi-finale des championnats de France de cross. C’est la première fois qu’autant de licenciés de l’ASDM ont atteint ce niveau de compétition. En minimes, l’inter-comité de cross est une épreuve qui regroupe les 20 meilleurs de chaque département du grand Sud, y compris la Corse. Les équipes filles et garçons du 06 ont terminé toutes les deux 3e. Une belle récompense pour l’assiduité et les efforts consentis depuis le début de la saison. En cadet, Joris Delarbre et Estéban Bermon, sur un parcours de 5470 m, se sont qualifiés pour les championnats de France de cross qui se dérouleront dimanche à Montauban.

Ces deux athlètes se sont positionnés en tête de course dès le départ et ont soutenu le rythme jusqu’à l’arrivée. Une pensée pour Jérémy Fleche, malade au départ de la course, qui n’a pu décrocher sa sélection.