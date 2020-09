Armand Duplantis signe la meilleure performance de tous les temps de saut à la perche en plein air

Est-il alors un ado parmi les adultes?

"Hors de la piste je me sens jeune, expliquait-il à l'AFP en juillet 2019. Je sors avec des gens de mon âge, pour des activités des gens de mon âge. Mais sur la piste je me sens très expérimenté. Je sais ce que je fais, je le fais depuis des années. Mon âge n'a pas d'importance et n'en a pour personne, surtout pas pour mes concurrents."

Auréolé de ce succès, il sort de l'Université de Louisiane et du système universitaire, où a également brillé son frère Antoine - passé par la franchise de baseball des New York Mets - et devient professionnel dans la foulée.

"Avant j'avais plus d'excuses, j'étais jeune, au lycée ou à la fac. Maintenant je suis pro, c'est fini les excuses. Je suis l'un des mecs qui comptent. J'ai rêvé d'en être là, je suis heureux d'en avoir l'opportunité si tôt."