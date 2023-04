Armand Duplantis sera présent au meeting Herculis de Monaco le 21 juillet

Le stade Louis-II va vibrer, le 21 juillet prochain, à l’occasion du meeting Herculis. Star incontestée de l’athlétisme et recordman du monde du saut à la perche en salle (6m22) et en extérieur (6m21), Armand Duplantis se présentera sur le sautoir monégasque pour la troisième fois de sa carrière. Le Suédois apprécie l’épreuve de Diamond League disputée sur le Rocher, terre de sept records du monde et sept fois consacrée meilleur meeting du monde.

En Principauté, le perchiste de 23 ans avait déjà franchi 5m92 et 6m00 lors de ses venues en 2019 et 2020. Il est la première tête d’affiche annoncée par les organisateurs du meeting. "Je suis impatient de revenir au meeting Herculis de Monaco, confie ‘‘Mondo’’ Duplantis dans un communiqué. Je sais que le record du meeting est de 6m02 (détenu par le Polonais Piotr Lisek depuis 2019, NDLR)… On verra si je suis en mesure de faire mieux. Monaco est un endroit idéal pour sauter haut, notamment grâce au temps méditerranéen qui nous met dans les meilleures dispositions."

Avec le record du meeting, Armand Duplantis pourrait aussi s’attaquer au record du monde. Même s’il convient de se montrer prudent sur ce dernier point. Le meeting Herculis a été programmé à un mois de l’ouverture des Mondiaux de Budapest (Hongrie, 19-27 août) et le natif de Lafayette (Louisiane, États-Unis) devrait atteindre son pic de forme lors des championnats du monde.

Le 25 février dernier, le Scandinave avait amélioré son propre record du monde en salle d’un petit centimètre (6m22), lors du All Star Perche à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Un meeting organisé par son grand ami, le Français et ex-recordman du monde Renaud Lavillenie.

Rendez-vous sur herculis.com / Tarifs: de 12€ à 70€. Meeting le vendredi 21 juillet à 19h.

Offre spéciale ouverture: - 50% sur les tickets pour suivre la perche masculine. Offre valable pendant 6 jours et 22 heures.