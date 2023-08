Licencié à l'AS Monaco, le Mentonnais Téo Andant ramène la seule médaille française des Mondiaux d'athlétisme

L’honneur est sauf ! À un an de ses Jeux Olympiques à la maison, l’équipe de France d’athlétisme a évité le zéro pointé aux Mondiaux à Budapest. Après d’innombrables déceptions, le salut est venu du relais 4x400 m masculin, qui s’est paré d’argent, dimanche soir au bout de la dernière journée de compétition. Sur la piste hongroise, Ludvy Vaillant, Gilles Biron, David Sombe et le Mentonnais Téo Andant ont terminé juste derrière les États-Unis, vainqueurs en 2’57’’31.

Les Tricolores ont décroché la première médaille aux Mondiaux sur cette discipline depuis l’or empoché à Paris en 2003 par Leslie Djhone, Naman Keïta, Stéphane Diagana et Marc Raquil. Ce soir-là d’août, à Saint-Denis, le quatuor avait battu le record de France. Il était descendu pour la première fois de l’histoire sous les 3’00’’ (2’58’’96).

Dimanche, les Bleus ont fait de même en 2’58’’45. Dernier relayeur, Téo Andant a réalisé un ultime relais d’exception. Malgré la pression mise par les Britanniques (3es en 2’58’’71) et les Jamaïcains, le licencié de l’AS Monaco n’a pas paniqué. Il a été capable de relancer dans la ligne droite pour conserver la 2e place. Une position qu’il occupait déjà quand il a reçu le témoin de la main de Sombe.

Avec cette médaille d’argent, Andant, champion de France du 400 m pour la première fois de sa carrière en juillet dernier, s’est offert la deuxième médaille internationale de sa jeune carrière.

Il avait arraché le bronze européen l’été dernier à Munich. À Budapest, en début de semaine, il était resté sur sa faim après la 4e place acquise sur le relais 4x400 m mixte. Les Français avaient rêvé du podium après avoir battu le record de France en séries.

Dimanche, l’Azuréen de 24 ans était aux anges. Il avait remisé la déception et les regrets. « Je suis hyper fier de mes partenaires, a-t-il soufflé, exténué, au terme d’une saison où il aura porté son record à 45’’18. Ludvy, Gilles et David ont fait un travail de fou. Je n’ai eu qu’à terminer. »

Le relais féminin, repêché samedi, n’a pas connu le même bonheur. Dernière relayeuse, la Niçoise Camille Seri a franchi la ligne en 9e et dernière position. Elle avait pris le témoin après Amandine Brossier, Louise Maraval et Marjorie Veyssière. Les Pays-Bas se sont emparés du titre devant la Jamaïque et la Grande Bretagne.