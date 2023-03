A Tokyo, Sonny Folcheri fait tomber le record monégasque du marathon

Deuxième récompense, après sa performance en terre nippone, il rejoint le cercle restreint des Six Star Finishers, rassemblant les coureurs qui ont passé la ligne d’arrivée des marathons de New York, Berlin, Londres, Boston, Chicago et Tokyo.

Un club qui rassemble un peu plus de 8 000 runners dans le monde dont quelques très rares monégasques.

Licencié de l’AS Monaco Athlétisme, Sonny Folcheri s’est mis à la course à pied il y a treize ans et a l’habitude de s’entraîner sur le littoral monégasque ou les bords de mer de Cap-d’Ail et Roquebrune-Cap-Martin.

Il courait à Tokyo le quinzième marathon de sa carrière sportive et probablement "l’apogée de ma vie de runner" a-t-il confié, "un rêve que je me suis offert le droit de réaliser à force de volonté, de rigueur, d’implication mentale et de persévérance".