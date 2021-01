Zoé Ouvrier et Arik Levy: l'art d'être elle et lui

Posé bien en vue sur une étagère, le livre de Sylvie Guillem, danseuse étoile de l’Opéra de Paris.

Sylvie Guillem, ancienne propriétaire de la maison qu’ils habitent à Saint-Paul de Vence. Un « coup de foudre » de Zoé Ouvrier pour ses lieux où transpire l’art. Des murs au jardin, sans fin, qui disparaît sous la canopée.

Arik Levy et son épouse se sont installés dans ce lieu, caché des regards au bout d’une rue à Saint-Paul de Vence il y a un an tout juste. « Zoé et les filles y ont campé un moment », sourit le père de famille.

Graphiste, designer né en Israël, Arik Levy commence sa carrière en 1986. « J’étais surfeur, confie l’artiste. J’ai commencé en réalisant mes modèles de planches qu’ensuite, je produisais en séries. Je pratiquais ma passion et je gagnais de l’argent ». Il gagne Paris où il pose son atelier, il se développe au fil des ans.

C’est là qu’il rencontre Zoé, il y a presque 22 ans maintenant. Elle est mannequin, ce qui lui permet de payer ses études aux Beaux-Arts. Lui, le fils de Tel-Aviv, elle l’enfant de la campagne montpellieraine, se découvrent des points communs. Et à la naissance de leurs filles (13 et 10 ans aujourd’hui), décident d’aller prendre l’air en dehors de Paris.

C’est d’abord la Bourgogne où pour les week-ends et les vacances, la famille s’installe d’abord. Puis, à la faveur de l’inauguration d’une œuvre d’Arik à Monaco, le couple fait un détour par Saint-Paul pour visiter quelque maison. Et tombe sur LA maison.