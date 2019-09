Voyage à travers l'Asie avec les sublimes créations d'Yves Saint Laurent exposées à Nice

La partie dédiée à la Chine se dévoile en deux thématiques. Impériale et Florale. On y admire, entre autres, les vestes portées par l’ethnie Han, avec quelques influences russes et mongoles sous forme de fourrure, ainsi qu’une robe du soir présentant les attributs d’un vase chinois en céramique.

Enfin, le dernier chapitre de l’exposition permet de découvrir (ou redécouvrir) l’histoire d’Opium. Ce parfum, le couturier le voulait magnétique et entêtant, tel un " fluide divin, une extase fatale". Un mur entier déploie les nombreux croquis réalisés avant de trouver le bon flacon.

L’artiste sélectionnera finalement la forme d’un inrô japonais, dans lequel les Samouraï rangent leurs épices et leur opium. Cette bouteille lui inspirera d’ailleurs le nom de la fragrance. Cette partie ne manque pas d’évoquer le scandale autour de la publicité osée d’Opium. Histoire qui n’est pas sans rappeler le caractère provocateur du grand couturier.

L’Asie rêvée d’Yves Saint Laurent.

Jusqu’au dimanche 6 octobre. Musée des arts asiatiques, à Nice. Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10 h à 17 h. Gratuit.

Rens. 04.89.04.55.20. www.maa.departement06.fr