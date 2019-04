Une semaine placée sous le signe de la culture

Des sculptures d’Arman, de Venet, des clichés de David Bailey, des trésors de la peinture du XVIIe siècle, des créations d’artistes d’Italie, d’Iran… et même quelques robes de Claudia Cardinale. L’éventail est large et les galeries de la Principauté, fédérées à l’occasion de la deuxième Monaco Art Week, ont mis les petits plats dans les grands.

C’est une semaine particulière en Principauté, où l’émulation artistique est partout ou presque. D’abord via la reprise d’activité dans les deux pôles du NMNM : d’un côté à la Villa Paloma avec l’exposition consacrée à Ettore Spalletti ; de l’autre à la Villa Sauber avec le vernissage demain de Step by Step, où sera présentée la collection d’un marchand d’art. Puis avec le lancement ce week-end de la foire Art Monte-Carlo (lire ci-dessous).

Arman iconique

Dans ce sillage, une dizaine de galeries ont choisi de faire portes ouvertes jusqu’au 28 mars. Et la promenade artistique vaut le détour chez la plupart de celles qui ont pensé une exposition particulière. C’est le cas par exemple chez Grippaldi Monte-Carlo, où sont réunies une douzaine d’œuvres d’Arman, toutes issues de la collection de Gian Enzo Sperone. Quelques « colères » célèbres d’un des maîtres de l’École de Nice connu pour déstructurer les instruments. Mais aussi des inclusions d’objets coulés dans la résine. En douze toiles, un vent de modernité pour des créations qui ont plus d’un demi-siècle. « Ces œuvres ont toutes été créées entre 1961 et 1970, et montrées à New York à l’époque. On imagine ainsi l’influence du Nouveau Réalisme sur le Pop Art américain », souligne Emma Grippaldi.

Mélange des genres

Un peu plus loin, chez Artcurial, on profite du buzz de la Monaco Art Week pour lancer le parcours Monaco Sculptures. Soit une quarantaine de pièces monumentales, promises aux enchères cet été, et installées dans des endroits passants de la Principauté pour toute la belle saison. Si elles ne sont pas encore toutes en places, celle signée par Bernar Venet, placée devant le Buddha Bar, a déjà pris ses quartiers d’été.

Autre style ? Au sein de la galerie Moretti, le collectionneur a choisi de présenter Il Cosci, une commande du pape Clément VIII en 1600, réalisée par Giovanni Balducci pour la basilique Saint-Jean-de-Latran à Rome, étonnamment bien conservée.

Le reste des salles a été mis à disposition de Sotheby’s qui propose un hétéroclite mélange d’œuvres, allant de toiles de Dubuffet à des masques africains qui vont être vendus aux enchères dans les prochaines semaines à Paris ou à Londres. Notamment un intéressant paysage abstrait du chinois Zao Wou Ki, qui prête à la rêverie…