Quand Salvador Dali a séjourné dans la villa de Coco Chanel à Roquebrune-Cap-Martin en 1938

Le récit

Comment expliquer que Salvador Dali se soit rendu à Roquebrune-Cap-Martin durant quatre mois, en 1938? La réponse tient en deux mots: Gabrielle Chanel. "Coco" pour les intimes.

Le surréaliste et l’insoumise se sont rencontrés dix ans plus tôt, lorsque Dali se rend à Paris pour rencontrer les maîtres du cubisme Miro et Picasso et intègre la haute société - où la styliste occupe naturellement une place prépondérante.

Rapidement sous le charme, Dali lui demande de collaborer aux décors de son premier ballet "Bacchanale" (d’après Wagner). Chanel, elle, l’initie au charme de la confection de vêtements et de parfums. Un respect mutuel s’installe. Une complicité, aussi.

"L’originalité de Chanel était le contraire de la mienne, dira Dali. Depuis toujours, j’exhibe impudiquement ma pensée, tandis qu’elle, sans la cacher, ne l’exhibe pas, mais l’habille… Son corps et son âme sont les mieux habillés de la terre."

Outre leur excentricité, un point commun un peu inavouable unit les personnalités: tous deux sont fascinés par les régimes autoritaires au pouvoir. Dali est admiratif de Franco, Chanel une pro-nazis notoire.

Reste que peu avant la Seconde Guerre mondiale, en 1938, Chanel invite le peintre à séjourner dans sa résidence roquebrunoise, la villa Pausa. Dali s’y rend avec sa femme Gala (l’ex épouse du poète Paul Éluard) à la fin de l’été.

Durant cette période, il opte pour des couleurs sombres, reflet du désespoir qui habite alors l’Europe, entre la guerre civile espagnole et la Seconde Guerre mondiale à venir.

Dans le livre publié par le peintre, en 1942, et savamment intitulé La Vie secrète de Salvador Dali (avec pour sous-titre "suis-je un génie?"), le surréaliste écrit dans un français très approximatif: "L’équinoxe de septembre allait nous apporter la crise de Munich. Malgré le fait que les cartes de Gala avaient prédit que ce ne serait pas encore la guerre cette fois-ci, nous quittâmes prudemment l’Italie et passâmes le Munich à la Posa - sur les collines de Monte Carlo - avec Mademoiselle Chanel, accrochés à la radio sans interruption. Cet équinoxe devait durer quatre mois".

La "crise de Munich" renvoie bien évidemment aux accords de Munich, signés le 30 septembre 1938 par l’Allemagne et l’Italie, mais aussi la France et l’Angleterre, qui, croyant éviter la guerre, livrèrent la Tchécoslovaquie à Hitler. Rompant ainsi une alliance, et impliquant de grosses tensions internationales.

Particulièrement pesant, ce contexte géopolitique s’invite dans l’Œuvre de Dali - au point que toutes ses toiles peintes à Roquebrune semblent s’en faire l’écho. À l’instar de l’étrange tableau "L’énigme d’Hitler", qui montre à voir un combiné de téléphone avec la goutte au nez, une chauve-souris, un parapluie, ainsi qu’une assiette sur laquelle se trouvent quelques haricots et une photo d’Hitler.

Dans le livre précité, Dali revient sur cette toile. Évoquant un tableau "très difficile à interpréter". "Sa signification m’échappe encore, il constitue un reportage condensé d’une série de rêves déclenchés, manifestement, par les événements de Munich. Ce tableau me parut chargé d’une valeur prophétique, comme annonçant la période moyenâgeuse qui allait assombrir l’Europe. Le parapluie de Chamberlain apparaît sur ce tableau dans un aspect sinistre et identifié à la chauve-souris qui m’apparaissait extrêmement angoissante au moment même de la peindre."

À Roquebrune, il travaillera également sur ses toiles "L’Énigme sans fin" et "Violettes impériales". Bien éloignées des paysages riants de la Côte d’Azur.

Un tableau: "Violettes impériales"