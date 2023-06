Une historienne nous emmène à l'endroit où Claude Monet posait son chevalet pour peindre Monaco au XIXe siècle

"Monaco est un moment où tout bascule"

Elles seront sur les murs du Grimaldi Forum cet été. Deux toiles, pas parmi les plus connues de la prolifique création de Claude Monet, et qui représentent toutes deux des vues de la Tête de Chien. Ces deux toiles ont été peintes en 1883, lors des mêmes séances de travail. Si proches et si différentes à la fois. "L’alpha et l’oméga de Monet" résume Marianne Mathieu, "Une première toile très achevée et une autre qui est une fulgurance, une pure impression. Les deux visions qu’il offre de la Tête de Chien sont complètement différentes. Et ce qui différencie ces deux peintures, c’est la transfiguration du motif par la lumière. Les deux peintures expriment l’immensité du prisme que Monet va explorer."

Un tableau appartenant au souverain

L’une des toiles appartient à Isabelle et Scott Black, un couple de passionnés d’art. L’autre est issue des collections du prince Albert II. Le souverain en prêtera trois au total pour l’exposition estivale. "Ces deux peintures de la Tête de Chien représentent le même motif à deux moments différents. Celle du prince représente précisément ce que Monet définit comme une impression. Il veut peindre fidèlement ce qu’il voit jusqu’à l’impalpable. Lorsque ce qu’il voit et ce qu’il restitue est inidentifiable, alors il appelle ça l’impression. Et là, il va peindre une impression de Monaco."

Le travail de recherches sur les années azuréennes de Claude Monet a permis de déterminer que sur cette pointe de la Veille à Roquebrune, il a travaillé en 1883, en compagnie d’Auguste Renoir. Qui, lui aussi, a produit une toile représentant ce paysage, aujourd’hui exposée au musée de Portland.

L’année suivante, Claude Monet poursuit le chemin, seul. "Monaco est un moment où tout bascule dans sa création. Au terme de ce séjour et des peintures qu’il réalise sur ce point précis, il dit que dorénavant, il veut peindre ses seules impressions. C’est la fin de la peinture de compagnonnage avec les Impressionnistes. Il trace sa voie, sans vouloir être influencé par autre chose que son propre regard."

Monet commence alors à peindre la lumière entre la toile et le sujet. Capture ses impressions d’un paysage à des heures différentes de la journée. Au même moment, il achète son domaine de Giverny, dans l’Eure, aujourd’hui encore lié à son nom. Il a 43 ans, il lui reste autant d’années à vivre. Une deuxième vie qu’il passera à façonner son jardin extraordinaire à la nature luxuriante ou se reflète la lumière. Un lieu qui deviendra son unique muse et fera éclore ses immortelles Nymphéas.