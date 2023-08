Pour ses 60 ans, le musée Matisse de Nice nous ouvre son cabinet aux dessins

Dans une modeste maison de campagne

La villa des Arènes. À l’origine, une maison de campagne datant du début du XVIIe siècle. Érigée au milieu des vestiges de la cité romaine de Cemenelum, sur le domaine de la famille de Gubernatis, dont le chef, Jean-Baptiste, est le premier consul de Nice en 1618 et 1628.

D’abord un simple bâtiment pour les métayers qui exploitent la terre. Transformée plus tard, en maison de maître par Jean-Jérôme de Gubernatis, président du Sénat de Nice et ambassadeur des ducs de Savoie. En 1823, le comte Raymond Garin de Cocconato rachète la propriété aux allures romantiques. "Un des fils de la famille Garin, Urbain, dessine et on a des carnets de croquis de la demeure", raconte Aymeric Jeudy, directeur par intérim du musée Matisse.

Avec ses cyprès, ses oliviers, ses palmiers au milieu des pierres antiques, la villa devient résidence d’été, puis, à la fin du XIXe siècle, une modeste pension anglaise. L’urbanisation du début du XXe siècle grignote la colline. La villa est vendue en 1923 à une société immobilière. Mais la Ville de Nice la rachète en 1950 pour couper court aux menaces de constructions et la rebaptise Villa des Arènes. "Henri Matisse, habitait au Régina. Il était voisin de la villa et se promenait dans ses jardins. Il souhaitait l’habiter..." Un signe... Matisse meurt à Nice en 1954. Dormant à jamais au cimetière du monastère de Cimiez. Un an avant sa disparition, il fait don à la Ville de 8 œuvres majeures. "Très vite, la Ville et la famille Matisse se mettent d’accord pour créer un musée dans la villa des Arènes." C’est chose faite le 5 janvier 1963, avec, au rez-de-chaussée, le musée d’archéologie et à l’étage supérieur, le musée Matisse, fruit de l’importante donation à la Ville des héritiers du peintre. D’autres donations, nourries d’acquisitions, suivront. Mais elles nécessitent une place légitime.

En 1989, le musée d’archéologie est créé sur le site romain voisin et le musée Matisse occupe alors la totalité de l’espace rénové, agrandi à la suite d’un concours d’architecture organisé en 1987. Jean-François Bodin, lauréat, met en œuvre le réaménagement de la villa et la réalisation de la nouvelle aile contemporaine grâce à une extension souterraine pour une ouverture en 1993. Par la suite, entre 2002 et 2017, un atelier d’initiation artistique, puis un cabinet des dessins, une conception repensée du niveau -2 et enfin, la mise en place d’un parcours muséographique, permettent de faire vivre au public un univers fidèle à la vision de l’artiste, simple et accessible à tous.