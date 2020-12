PORTRAIT. Bernard Pagès, artiste discret en sa maison à Contes

"Ca fait cinquante ans que je suis là. Ma fille allait à l’école à Contes et, en passant, je regardais ce que je pourrais trouver dans le coin. J’avais besoin d’espace. Parce que la sculpture, c’est pas évident, faut de la place. Peut-être que le fait de travailler en extérieur a fait que les choses se sont amplifiées, petit à petit?"

Doux euphémisme.

Entre ses deux hangars et son jardin, chez lui à La Pointe de Contes à quelques kilomètres de Nice, où il s’est installé en 1971 après avoir quitté le Lot puis la capitale, Bernard Pagès donne corps à ses sculptures immenses. Des tonnes d’acier, de bois, de béton, que ce grand nom de l’art contemporain modèle inlassablement.

Il y a là des centaines de pièces emmaillotées qui reviennent d’une exposition. Démontées, entières. D’autres qui attendent qu’on vienne les chercher ou qu’on y apporte une retouche. Des matériaux bruts aussi. Un tas de briques, des rondins, des palettes, une souche. Chaînes, cuves, poutres, ferraille. Des outils aussi, des machines.

Si on ne nous avait pas dit qu’on entrait chez un artiste, on se serait cru chez un ouvrier, un paysan.

Et Pagès, dans ses habits d’homme simple qu’il n’a jamais retirés malgré le nombre toujours grandissant de villes et d’institutions lui commandant des œuvres, vient discrètement rappeler qu’on ne devrait jamais opposer l’art et le travail.

"Là, j’ai une scie à ruban pour la découpe du bois. Là, une forge pour former le métal. Un petit marteau-pilon, une presse que j’ai récupérée. Et des outils différents pour souder, meuler, chauffer…", liste-t-il, au hasard du gigantesque atelier.

Chauffeur de camion

On le lancerait bien sur l’inspiration de l’artiste, le pourquoi, le comment. Il enchaîne sur les qualités de la matière, l’équilibre, la dynamique.

"Parfois, je tombe sur un objet et ça me sert de démarrage. D’autres fois l’idée me vient des années après, alors je ressors ce que j’avais stocké. Ce que j’aime, c’est confronter les matières, le naturel et l’industriel, voir comment elles s’adaptent l’une à l’autre. Les matériaux sont décisifs, ils me guident. Je leur reste fidèle et je tiens à ce qu’ils soient identifiables. Ce n’est pas mystérieux, pas extraordinaire."

Ainsi naissent les pièces de Bernard Pagès : avec les moyens du bord, la nature autour et les mains dans le cambouis.

Ainsi arrivent Arrangements, Assemblages et Empreintes. Colonnes, Dévers, Pals et Echappées. Et les autres séries qu’il a réalisées depuis ses débuts dans la sculpture à la fin des années 1960.

"Une réelle incapacité à être comme il faut"

"J’ai été recalé du brevet, du bac, des Beaux-Arts, de tout ! J’avais, je crois, une réelle incapacité à être comme il faut", s’amuse celui qui s’est retrouvé aide en maroquinerie, peintre en bâtiment ou chauffeur de camion avant de vivre de son art une dizaine d’années plus tard.

"Petit, je ne faisais rien à l’école mais j’aimais peindre pendant les vacances, faire du sport et fabriquer des choses. Je bricolais des petits bateaux pour mettre sur la rivière. J’étais plus physique, c’est ça que j’ai trouvé dans la sculpture."

Mais en premier, la peinture. "Les impressionnistes me parlaient. Pourquoi ? Sans doute parce qu’ils peignaient à l’extérieur. Tiens, dans ma sculpture aussi, il y a ça… J’ai essayé plein de styles avant de revenir à des choses très humbles. Mon dernier tableau, c’est une nature morte, réalisée avec des petits pots de peinture industriels."