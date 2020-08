Art généreux

"Cet accrochage est dédié aux dernières acquisitions du musée, des œuvres d’artistes de la collection moderne et contemporaine. Nombreuses d’entre elles ont été offertes au musée par les artistes après y avoir été exposés. Montrant ainsi leur attachement au musée et leur générosité", précise Jean-Louis Andral, directeur du musée.

On suit ses pas. Après avoir passé les salles dédiées à Hans Hartung et Anna-Eva Bergman du rez-de-chaussée, comme un prélude à la visite de leur fondation antiboise, après l’éblouissant tout dernier Concert de Nicolas de Staël, voici une vidéo de l’artiste franco-israélienne Iris Sara Schiller autour du temps qui passe et des rapports mère fille.

Un Dubuffet lui emboîte le pas. Faisant face à une œuvre CoBra du Hollandais Corneille. Profond, le tableau noir de Jean Degottex explore les effets de matière et de texture. Brillance, opacité pour un monochrome qui n’en est pas un. Un arbre doré surgit soudain d’une tête antique. Question de mémoire. Œuvre sublime signée Claudio Parmiggiani.