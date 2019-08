Salvador Dalí n’en finit plus de donner à l’été monégasque un accent surréaliste. Alors que l’exposition consacrée au maître catalan au Grimaldi Forum a déjà attiré plus de 20.000 visiteurs au Grimaldi Forum, à la salle du quai Antoine-Ier, on surfe aussi sur la vague surréaliste avec une exposition proposée jusqu’au 22 août. Baptisée "Surreallines", elle livre le travail de photographes d’horizons différents, tous dans la veine du Surréalisme et compilés par Martine Frésia et Joerg Bader, qui signent le commissariat de ce projet impulsé par la direction des Affaires culturelles.

Une centaine d’œuvres le composent, réalisées par six artistes : Thierry Fontaine, Agnès Geoffray, Philippe Durand, Sandrine Esther Elberg, Michel François et Boris Mikhaïlov.

"Cette présentation permet de montrer que les mouvements avant-gardistes du XXe siècle que sont Dada et le Surréalisme figurent parmi ceux dont l’influence sur la production artistique contemporaine est particulièrement importante", promettent les deux commissaires. En effet, chaque photographe a été sélectionné pour son jeu artistique avec l’image, superposée, transformée, changée d’échelle…