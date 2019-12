PHOTOS. L'exposition "Picasso Tribute" dévoile des clichés intimes de l'artiste et sa famille

Dans le cadre du cycle Pablo Picasso, à Toulon, la Maison de la photographie, en partenariat avec l’agence Magnum Photos, rend hommage à l’artiste avec l’exposition Picasso Tribute – au même titre que celle du Musée d’art de la ville, Picasso et le paysage méditerranéen. Deux rendez-vous incontournables pour (re)découvrir le maître et ses œuvres.

En noir et blanc sur papier glacé, les images du peintre, exposées à la Maison de la photographie, ont été prises par des photographes qui ont côtoyé l’artiste durant de nombreuses années.

Dans un premier temps, on pénètre dans son atelier, rue des Grands Augustins à Paris, sous le regard de Robert Capa et d’Herbert List, entre 1944 et 1948. L’homme est radieux, le regard vif, prenant la pose devant ses toiles.

Puis, direction la Côte d’Azur, du côté de Vallauris, où Picasso, accompagné de Françoise Gilot, coule des jours heureux sous un soleil de plomb. Un vent de liberté et une joie de vivre se dégagent de ces clichés qui mettent en scène famille et amis, durant les étés 1948 et 1949.

Quelque temps plus tard, c’est le photographe René Burri qui franchit le portail de la villa La Californie, à Cannes, pour immortaliser, avec son objectif, l’intimité du peintre entouré des siens. Des clichés d’une grande tenue artistique qui dévoilent, avec élégance, les moments précieux d’une époque révolue. À voir aussi les photographies de Micha Bar-Am, Guy Le Querrec, Werner Bischof, Elliott Erwitt, Burt Glinn, Inge Morath et David Seymour.

Picasso Tribute. Jusqu’au 15 février 2020.

Maison de la photographie, à Toulon. Ouvert du mardi au samedi, de 12h à 18h. Gratuit.

Rens. 04.94.93.07.59.