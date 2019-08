PHOTOS. Jusqu'à lundi, le Cirque du Soleil éblouit Monaco avec son show unique

"On a fait un super spectacle", glisse Pierre Lapointe dans l’oreille de Manuel Bissonnette à la fin de la première représentation de BÔCCA, le nouveau spectacle du Cirque du Soleil proposé depuis jeudi soir dans le cadre du Monte-Carlo Sporting Summer Festival. Le metteur en scène et le directeur artistique s’enlacent, émus et fiers. Et ils ont de quoi l’être.

La veille, nous les avions rencontrés et ils nous avaient fait une promesse : "Vous oublierez votre vie pendant une heure". C’est chose faite. Les soixante-six minutes du spectacle filent à toute allure. On aimerait arrêter le temps pour en profiter encore un peu. Rester dans cette magie.

Les arts

du cirque réunis

Nous voilà plongés dans l’univers du restaurant Bôcca, à quelques heures de son ouverture. Dans un vent de panique, la restauratrice, Guilda, vire son chef cuisinier pour laisser la place à Geneviève, une jeune assistante qui manque de confiance en elle. Commence alors une épopée entre chaque repas où les cuisiniers se révèlent être de véritables artistes. Tous les codes et les arts du cirque sont réunis : voltigeurs, acrobates, jongleurs et même le clown incarné par le chef déchu Roberto. Les artistes viennent dans la salle, se fondent dans le public, jouent avec les spectateurs tantôt interloqués tantôt taquins.

On assiste émerveillés à quatorze tableaux, tous plus impressionnants les uns que les autres. Toujours avec une touche d’humour et de poésie à l’instar du numéro de trapèze sur les airs de Marelle, une création de la troupe québécoise, ou encore le tableau de patins à roulettes. La scénographie et les jeux de lumière subliment le talent des artistes. On devine le nombre d’heures de travail derrière chaque numéro tant ils nous donnent l’impression que se contorsionner est facile.