Onze street artists peignent sous vos yeux jusqu'à ce jeudi soir à Monaco

Plus que quelques heures pour découvrir les œuvres des artistes sur l'esplanade des Pêcheurs. L'entrée est libre et gratuite.

Depuis mardi, ils ont sorti leurs bombes de couleurs pour laisser aller leur imagination autour du thème "La planète et ses couleurs".

Ses créations associent deux passions : le graffiti et le monde sous-marin.

Michael Beerens vit et travaille en région parisienne.

Cacao Rocks

Yassonas Megoulas, alias Cacao Rocks, est actif sur la scène du street art depuis 1999.

Son travail - qui varie de la peinture à la sculpture, en passant par les installations, l'art vidéo et la performance - a été exposé dans un certain nombre de fondations et de galeries à travers le monde.

Instagram : @cacaorocks