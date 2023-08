New York, Philadelphie, Paris... Des tableaux de Matisse "jamais venus à Nice" visibles lors de l’exposition exceptionnelle au musée cet été

Le Grand Nu couché (Nu rose), pièce maîtresse du musée de Baltimore. Femme à la voilette en provenance du MoMa de New York. La Grande Robe bleue et Mimosas du musée de Philadelphie. Nature morte à la dormeuse arrivée de la Washington National Gallery of Art...

Cette exposition, coproduite par le musée Matisse de Nice, le musée de l’Orangerie à Paris et le Philadelphie Museum of Art, c’est du lourd. "Il y a là des tableaux qui ne sont jamais venus à Nice."

On comprend et on partage l’extase du président du musée par intérim Aymeric Jeudy et de son équipe concernant la réunion de nombreux prêts nationaux et internationaux: 50 sur les 150 œuvres présentées.

Plongée dans les années 30

L’époque est ciblée: les années 30. "Une décennie fondamentale pour Matisse, qui à cette époque, loue des appartements-ateliers cours Saleya, puis en achète un au Régina de Cimiez." La revue Cahiers d’art sert de fil rouge à cette grande frise chronologique révélant la vie d’atelier de Matisse. Un acharné de travail qui adorait la photo, le canoë, les objets rares, toutes les régions du monde, les oiseaux, les fleurs, qui dessinait d’un seul trait, peignait, gravait, sculptait, illustrait, qui a introduit les gouaches découpées.

C’est varié, riche, coloré, dense, intense, vibrant. La production niçoise brille également à travers les odalisques.

"Une période critiquée où on reproche à Matisse une facilité alors qu’il s’agit d’une période d’expérimentation. Matisse écoute, arrête la peinture au début des années 30..." Premier voyage aux États-Unis de New York à San Francisco, puis à Tahiti. Un tournant décisif dans l’œuvre de l’artiste.

Au gré des salles, on comprend, on apprend plein de choses sur l’homme. Son rapport au mouvement de la main, son amour pour un vase étrusque omniprésent, 22 états photographiques que Matisse prend d’un tableau en cours, la monumentalité, etc. Quelle atmosphère!