Monte-CarLOVE : une marque est née

Vous connaissez le tableau. A Monaco, ces temps-ci, les grues sont reines. Derrière les palissades, des chantiers qui présagent de la ville de demain. Des travaux indispensables face à l’attractivité chronique du Rocher, mais dont pâtissent ses résidents. Si gouvernement princier et promoteurs ont engagé des mesures pour réduire les nuisances sonores, la société Heart Monaco, récemment créée, pourrait « adoucir » la pollution visuelle.

Fruit de la rencontre de l’artiste niçois Benjamin Fabris, alias Faben, et du p.d.-g. (et ancien artiste) de la société L’Échafaudage de Monaco, Alexandre Caracchini, Heart Monaco poursuit plusieurs objets. Le plus audacieux : établir des partenariats dans le domaine de la construction.

« Aujourd’hui, on remarque que les architectures sont assez classiques et l’art peut apporter une extravagance, une touche différente. Nous sommes à même de réfléchir sur des projets avec des architectes ou promoteurs ouverts d’esprit qui veulent se donner une image de...