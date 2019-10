Moisson de médailles pour les Monégasques Quand fleurissent les sculptures jusqu’en novembre au Jardin exotique

Dernièrement se sont déroulés à Reykjavik (Islande), les Jeux des Petits États d’Europe de karaté. Les quinze compétiteurs qui ont représenté la Principauté de Monaco ont brillamment excellé dans ce tournoi très attendu. Tous ont gravi les marches du podium tandis que certains ont même décroché deux médailles : en individuel et en équipe.

Une énorme satisfaction pour le président de la Fédération de Karaté de Monaco, Claude Bollati. « Un grand merci aux compétiteurs qui ont travaillé tout l’été pour être à la hauteur de cette compétition, nous sommes fiers qu’ils aient représenté si dignement la Principauté de Monaco. À ces remerciements nous souhaitons joindre le Professeur Sato, les haut gradés du club, qui se sont investis sans compter pour faire que ces jeunes soient au niveau international. »

Mardi avait lieu le vernissage de la 11e édition de l’exposition Quand fleurissent les sculptures proposée par les artistes du Comité national monégasque de l’Association Internationale des Arts Plastiques auprès de l’UNESCO, au Jardin Exotique de Monaco.

Jusqu’au 3 novembre, 16 sculpteurs exposent leurs œuvres en plein air dans la partie supérieure du Jardin et 19 photographes présentent leurs travaux photographiques dans la Serre Louis-Vatrican.

Après que les artistes et invités aient admiré les œuvres exposées, André J. Campana, adjoint au maire délégué au Jardin Exotique, et Marylaure Pastorelli, secrétaire général de l’Association Internationale des Arts Plastiques auprès de l’UNESCO, ont invité l’ensemble des convives à assister à la remise des prix.

Une exposition ouverte au public

Dans le cadre de cette exposition, un concours est organisé afin de distinguer l’œuvre d’un artiste-sculpteur et celle d’un artiste-photographe. Serge Dos Santos est le grand vainqueur cette année et décroche une double récompense : le Prix du Maire pour la catégorie sculpture, mais aussi une œuvre de l’artiste Matéo Mornar.

Pour la photographie, le Prix du Directeur du Jardin Exotique a été attribué à Rita Saitta pour la seconde année consécutive. Un second et un troisième prix ont également été décernés au nom du prince Albert II par Gaëtan Luci, photographe du Palais Princier et membre du jury du concours, respectivement à Elke Daemmrich et Christine Cotinaud.

L’exposition est ouverte au public sur présentation du billet d’entrée au Jardin Exotique - l’occasion de profiter d’une promenade artistique dans un site exceptionnel réunissant les plus beaux spécimens de plantes succulentes et un panorama unique sur la Principauté.