Les collections des résidences de Karl Lagerfeld mises en vente par Sotheby’s à Monaco en 2021

"L’administration de la Succession Karl Lagerfeld a choisi Sotheby’s pour effectuer l’inventaire et la vente des collections garnissant les résidences de M. Karl Lagerfeld."

Deux ans après le décès de la légende de la mode si chère à la famille princière, la maison de ventes aux enchères américaine a annoncé hier, par voie de communiqué, qu’elle aurait la charge de disperser une partie de son patrimoine.

"Une très

grande fierté"



"L’inventaire (prévu pour durer deux mois) sera suivi d’une vente aux enchères de la collection à Monaco. Cette vente inaugurale aura lieu au second semestre 2021 et soulignera le lien si fort du couturier avec la Principauté et la Famille Souveraine", précise Sotheby’s, dont le vice-président de la branche française, Pierre Mothes, ne masque pas sa joie.

"C’est avec une très grande fierté que nos équipes ont appris la nouvelle. La vente rendra hommage à cet immense créateur, figure incontournable de la mode et des Arts."



Une annonce qui promet des batailles d’enchères mémorables. En l’an 2000, Karl Lagerfeld avait déjà confié à Christie’s la vente d’une partie des meubles et objets d’arts de la villa La Vigie, à Roquebrune-Cap-Martin, dont il était l’occupant depuis 1986.



Éternel Karl.