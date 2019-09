Les célèbres bancs-spaghetti de Pablo Reinoso prennent leurs quartiers à Polygone Riviera

Avec lui, la nature reprend ses droits. Les cadres de tableaux, les chaises, les bancs, les poutres d’acier s’animent, "deviennent rebelles" et se mettent à "délirer". Semblant devenus légers, ils recouvrent leur liberté et prennent leur envol pour envahir l’espace en volutes exubérantes et irrépressibles.

Célèbre dans le monde entier pour ses bancs-spaghetti, l’artiste franco-argentin Pablo Reinoso est l’invité d’honneur de la grande exposition annuelle d’été de Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer.



Il y a de la poésie dans les bancs publics, Brassens l’avait chanté, Reinoso le fait. Il l’avoue: de toutes les matières, ce n’est pas le métal, rude à travailler, qu’il préfère. Il lui doit même sa seule blessure de sculpteur. Mais c’est grâce à lui qu’il a pu décliner en extérieur ses célèbres œuvres, rebaptisées "garabatos" (graffitis en argentin).



Au fil des allées du centre de shopping à ciel ouvert, le public peut découvrir une dizaine d’œuvres, pas seulement des bancs, mais aussi des poutres qui s’emmêlent, s’enroulent et se déroulent; ainsi qu’une "Chose" que l’artiste aime faire trembler de sa main ou voir prendre vie... avec le vent. On peut s’y asseoir, seul ou accompagné, et découvrir en prime le jeu de leurs ombres.

Exposition Supernature de Pablo Reinoso.

Jusqu’au 14 octobre. Polygone Riviera, avenue des Alpes, à Cagnes-sur-Mer.

Entrée libre.