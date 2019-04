Co-organisateur avec Expo Monaco du salon Platinum Security Exhibition, le général Patrick Colas Des Francs, directeur général de COGES, tire un bilan satisfaisant de cette première édition où les acteurs de la sécurité privée ont pu se rencontrer, échanger et faire du business au Grimaldi Forum. Il souligne la nécessité vitale, pour les nouvelles technologies du secteur, de trouver un équilibre certain entre le cadre juridique et les libertés individuelles. Rencontre.