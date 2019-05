Passer une nuit dans un musée avec des toiles de maître, des sculptures mais aussi des livres et leurs auteurs : un rêve devenu réalité, samedi soir, à la villa les Camélias de Cap-d’Ail qui accueillait sa troisième édition de la Nuit blanche des livres. L’invitée d’honneur était l’éditrice Héloïse d’Ormesson, venue avec les livres de son inoubliable et regretté papa, Jean d’Ormesson, mais aussi et surtout avec quelques-uns de ses écrivains. À ses côtés, les auteurs des éditions « Gilletta » avaient également répondu présents à l’invitation de la Villa, de la librairie « Mots en marge » et de la commune de Cap-d’Ail qui organisaient l’événement. Au programme de cette Nuit des livres : beaucoup de rencontres, des lectures, des tables rondes. L’occasion pour les amoureux de littérature de découvrir les livres par le biais de leurs auteurs, d’entendre les poèmes prendre vie de la bouche même de celle qui les a enfantés ou tout simplement de se faire dédicacer les ouvrages qu’il était bien entendu possible d’acheter. Une soirée en dehors du tumulte habituel de la Côte d’Azur, reposante mais stimulante intellectuellement, le tout dans le décor hors du temps des » Camélias ».

Rendez-vous l’an prochain pour le quatrième acte...