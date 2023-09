De rares créations de Pablo Picasso exposées au Palais princier de Monaco, son petit-fils se confie

Bernard Ruiz-Picasso: "Le lien entre Monaco et mon grand-père est fort"

Comment est né ce projet de présenter ces œuvres en Principauté?

C’est une volonté commune partagée avec les équipes du Palais princier. À l’origine, nous célébrons en 2023 le cinquantième anniversaire de la mort de mon grand-père. Une célébration en France comme en Espagne mais aussi dans de nombreux autres pays. Et il me semblait que cela avait du sens d’inclure Monaco dans ce parcours car le lien entre Pablo Picasso et Monaco est assez fort, notamment avec les Ballets Russes. Et ma grand-mère, Olga Khokhlova était d’ailleurs danseuse dans la troupe avec Diaghilev.

L’exposition dévoile aussi le goût de l’artiste pour l’Antiquité...

Lorsque nous avons vu la beauté du travail de restauration dans les Grands Appartements, j’ai immédiatement établi ce lien avec le travail de mon grand-père qui s’était passionné pour l’histoire de ces grands mythes qui font partie du bassin Méditerranéen. Ce sont ces racines. Il était né au Sud de l’Espagne, baigné dans l’environnement culturel méditerranéen. Il était resté très attaché aux mythes de l’Antiquité.

Cinquante ans après sa disparition, Pablo Picasso est toujours une star. Comment l’expliquez-vous ? Par la force de son œuvre?

Cette œuvre qu’il a laissé, plutôt que de fermer le dialogue, elle l’ouvre et permet de développer des activités culturelles et éducatives qui parlent du XXe siècle. Mon grand-père est surtout apprécié, je pense, pour cette façon dont au travers de lui, les professionnels de l’art et les professeurs peuvent regarder depuis le XXIe, l’histoire de l’art. C’est une porte qui s’ouvre sur le monde moderne et donne des exemples de ce que nous sommes aujourd’hui.