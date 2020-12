Le peintre Francis Bacon, un francophile célébré dans un ouvrage publié par la fondation monégasque

La Francis Bacon MB Art Foundation ne fait jamais les choses à moitié quand il s’agit de mettre à l’honneur la vie et la création de Francis Bacon.

Elle le prouve une nouvelle fois en publiant en cette fin d’année un imposant livre d’art consacré à l’artiste britannique et intitulé : Francis Bacon : Francophile.

Pour cet ouvrage, le créateur de la fondation, Majid Boustany a puisé dans l’important fonds photographique de sa collection – composé de plus de 700 clichés – pour rassembler ceux qui témoignent des moments de vie de Bacon dans l’Hexagone. "C’est probablement en France que le plus francophile des peintres majeurs britanniques du XXe siècle a été le mieux reçu et célébré" écrit-il dans la préface de cet ouvrage qu’il édite et qu’il dédie à sa fille.

Un épicurien

À l’instar de Francis Bacon : study for a portrait, le premier livre consacré aux photographies représentant Francis Bacon publié l’an dernier par la fondation et présentant une somme de portraits de l’artiste réalisés par des grands noms de la photographie, ce nouveau tome illustre le goût de Bacon pour la France.

Notamment son attirance magnétique pour Paris. Ville qui le fascine depuis son premier séjour en 1926. Sa cité idéale où l’objectif le capture à tous les âges, notamment en 1977 pour ce portrait de Claude Azoulay, pris en pleine rue qui sert de couverture à cette parution.

150 photographies iconiques

Les photos racontent ce lien de 1932 à 1991. Ses rencontres, ses ateliers parisiens, ses promenades. On découvre que Francis Bacon est un épicurien qui aime la France, pas seulement Paris mais les régions : la Bretagne, la Provence, la Côte d’Azur au fil de voyages où il aime séjourner dans des Relais & Chateaux. "De tous les pays que je connais, c’est la France mon préféré" confiera-t-il vers la fin de sa vie, à son ami Michel Archimbaud.

L’ouvrage qui rassemble 150 photographies iconiques et souvent inédites, est un objet d’art tiré à 206 exemplaires seulement.

Un nombre qui n’est pas anodin et qui correspond au nombre de tableaux de Francis Bacon exposés de son vivant en France, dans des expositions individuelles.