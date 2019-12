Le NMNM et le MAMAC évoquent Lars Fredrikson

C’est une collaboration inédite pour évoquer un artiste pionnier de son genre. Poète, esthète, créateur de son : Lars Fredrikson.

Main dans la main, les équipes du NMNM et du MAMAC, à Nice, ont travaillé sur la vie et l’œuvre de l’artiste pour faire naître cette rétrospective - la première pour Fredrikson, qui propose près de 200 œuvres sur tout un étage du musée niçois jusqu’en mars.

Disparu en 1997, Lars Fredrikson était arrivé de Suède en France dans les années 60. C’est là qu’il choisit de s’établir et de vivre. Créant frénétiquement, fréquentant le paysage artistique de la Côte d’Azur et enseignant à la Villa Arson.

Touche-à-tout

Autant de caractères qui ont fait qu’à la fois le MAMAC, à Nice, et le NMNM, à Monaco, s’intéressaient depuis longtemps au personnage et que les deux institutions ont choisi de s’allier pour l’évoquer. Nice présentant l’exposition, et Monaco réalisant le catalogue de cette rétrospective.

Au fil de salles, ou des pages, on découvre un artiste qui a confronté sa création à la technologie, très ancré dans le développement de son temps. Un touche-à-tout également, en témoigne les différents supports avec lesquels il a créé de l’aquarelle à l’écriture pulsée, en passant par un jeu de reflets avec des feuilles d’inox.

Son approche est de capter des flux énergétiques telluriques, sidéraux ou intérieurs. Le son devenant son terrain de jeu favori, mettant la technologie de l’époque au service de son propos, pour composer des pièces singulières, dans lesquelles le visiteur est immergé.