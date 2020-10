Le Musée national de Monaco recherche la femme la plus grande de la Principauté

Dans le cadre de l’exposition "La Sirène de 165 mètres et autres histoires", qui sera présentée à la Villa Paloma à partir du 21 novembre prochain, le Nouveau Musée National de Monaco et l’artiste Shimabuku recherchent la femme la plus grande de Monaco pour réaliser une empreinte sur papier photosensible.

Si vous mesurez plus de 1,85 m et que vous souhaitez participer à ce projet artistique, merci d’envoyer un e-mail avant le 15 octobre à contact@nmnm.mc en indiquant votre taille.