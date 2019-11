Il y a un nouveau résident sur le Rocher. Le Messager, une sculpture de l’artiste cubiste Ossip Zadkine, qui vient d’être installée sur le parvis du Musée océanographique. L’œuvre a été offerte à l’Institut océanographique par la Broere Charitable Foundation, Et présentée au souverain par Cornelis Broere, mécène fidèle de l’Institut océanographique.

Mécène des art et de la médecine

La Broere Foundation, membre de l’association des Amis du Musée depuis 2013, a contribué au rayonnement des activités de l’Institut océanographique, notamment par le renforcement de la notoriété et de l’attractivité des Grandes médailles Albert-Ier. La Broere Foundation est d’ailleurs mentionnée sur la plaque des bienfaiteurs dans le salon d’honneur du Musée océanographique.

Ses activités de mécénat se déroulent en particulier dans les domaines de la médecine, mais également dans les domaines artistiques et culturels. La Broere Foundation est notamment à l’origine du Vincent Van Gogh Award for Contemporary Art in Europe, ayant œuvré pour la mise en lumière des artistes européens, pour la création et la diffusion de l’art contemporain en Europe de 2000 à 2018.

La Broere Charitable Foundation a acquis la sculpture monumentale d’Ossip Zadkine en 2014 et Cornelis Broere a proposé de la confier à l’Institut océanographique en vue de l’intégrer dans l’espace public, à proximité du Musée océanographique.