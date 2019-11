Le Louis XV primé chef-d’oeuvre de l’année

Ils étaient tous au Moulin rouge lundi soir ! Alain Ducasse et les principaux cadres du Louis XV ont été invités par Gault & Millau dans le cadre de son gala annuel à Paris, gala durant lequel ont été remises les distinctions du guide. Des prix décernés quelques heures seulement avant le lancement de l’opus 50 du célèbre guide gastronomique. Et l’équipe du Louis XV a eu de quoi être fière d’elle ! Entourés de leur patron, le chef de cuisine Dominique Lory, la directrice de salle Claire Sonnet, le directeur des restaurants Michel Lang, le chef sommelier Noël Bajor, le chef pâtissier Sandro Micheli ont reçu une belle récompense : le Louis XV a obtenu le prix du « chef-d’œuvre de l’année ».

Une distinction toute nouvelle du Gault & Millau qui considère l’ensemble des prestations. Lieu, cuisine, service et travail d’équipe sont maintenant des critères importants du Gault & Millau. En créant ce prix, c’est toute la grille de notation des établissements quatre et cinq toques qui change afin d’appréhender un déjeuner ou un dîner dans son ensemble, et non plus par le prisme largement dominant du contenu de l’assiette. Les établissements les mieux notés seront donc maintenant jugés par le « Carré Magique », prenant en compte le rôle de chacun des acteurs du restaurant à parts égales : le chef de cuisine, le chef pâtissier, le directeur de salle et le chef sommelier.

Des professions qui se déclinent aussi au féminin puisqu’au Louis XV par exemple, Claire Sonnet, qui dirige la salle, est arrivée il y a moins d’un an !

De quoi donner des ailes à l’équipe monégasque, à la fois fraîche et experte, qui a su séduire, une fois encore l’intransigeant Gault & Millau.

Et le guide n’a pas été ingrat cette année à l’endroit d’Alain Ducasse, qui se voit décerner le titre d’« académicien » et qui peut se réjouir d’avoir, à ses côtés au Plaza Athénée, Jessica Préalpato promue meilleure pâtissière de l’année !

Il récompense le travail de toutes les équipes du Louis XV - Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris et traduit le sentiment que nous partageons tous la même vision de l’hospitalité. L’originalité de ce prix réside dans le fait qu’il met en lumière l’osmose entre la pâtisserie, la cuisine, la sommellerie et la salle : chacun étant la continuité de l’autre. J’associerai également à cette distinction tous les producteurs qui, chaque jour, sélectionnent pour nous leurs plus beaux produits et contribuent à faire vivre à nos convives une expérience inoubliable.

Ce prix récompense un restaurant de haute cuisine. Pour autant, chaque jour est une remise en question. C’est une quête permanente de l’excellence, de ce que nous pourrions faire pour surprendre nos hôtes. C’est l’illustration parfaite que l’on peut être une grande table, tout en étant moderne, résolument créative et tournée vers l’avenir.