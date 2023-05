Le "Cosmic Trip" dans la villa d'Hans Hartung et Anna-Eva Bergman c'est jusqu'en septembre à Antibes

Ouverte il y a un an au public, la Fondation Hartung-Bergman n’en finit plus de nous émerveiller. À la fois par son architecture rectiligne et d’un blanc immaculé, épousant amoureusement la plantation d’oliviers pluri-centenaires, visible de chaque pièce. Et par les trésors créés ici par ces deux figures majeures de l’art contemporain et conservés in situ.

Avec "Cosmic Trip, Hartung & Bergman entre rêve et sciences", ce sont les visions cosmiques et, plus généralement, les rapports rêvés avec les sciences d’Hans Hartung (1904-1989) et d’Anna-Eva Bergman (1909-1987) ces deux figures majeures de l’art contemporain, qui sont mises en relief. Cette exposition au titre clin d’œil à la chanson de Gainsbourg "Comic Strip" s’inscrit dans un programme de recherche de la fondation autour des liens entre sciences et abstraction, initié l’année dernière et qui se prolongera jusqu’à décembre 2023. En dehors de son aspect patrimonial, la Fondation continue en effet d’être un centre de recherches pour les universitaires.

Fascination pour la conquête spatiale

À travers un large choix de peintures, dessins, sculptures, photographies et d’archives, cette exposition permet de mieux comprendre les procédés plastiques des deux artistes, notamment leur usage compositionnel du nombre d’or (concept mathématique qui donne le nombre irrationnel phi et qui équivaut approximativement à 1,618) et de faire une expérience hypnotique voire hallucinatoire devant certains de leurs chefs-d’œuvre, dont "Les Nappes de T1973-R32" qu’on croirait directement inspirées du "2001, l’odyssée de l’espace" de Stanley Kubrick… Les œuvres d’Anna-Eva Bergman et d’Hans Hartung sont pour nombre d’entre elles dotées d’une dimension cosmique: chacune dans leur registre propre, elles évoquent les effets d’apesanteur, la gravité des astres, les trous noirs, les quasars (astres d’apparence stellaire de très grande luminosité).

Comme l’explique l’astrophysicien Étienne Klein (associé à cette exposition), on voit qu’elles semblent même anticiper intuitivement, pour certaines, des observations astrophysiques très récentes. Parmi les preuves de leur fascination pour la conquête spatiale, on découvre qu’Anna-Eva Bergman a conservé tous les "Paris Match" consacrés à la mission Apollo 11, à partir desquels elle produisit, souvent à la feuille d’argent, d’extraordinaires visions lunaires en 1969-1970.

Peinture "mathématique"

Bien avant d’être fascinés par la conquête spatiale, Hartung et Bergman s’intéressèrent dès les années 1920 aux vertus du nombre d’or. Le premier fut considéré lors de sa première exposition en 1931 comme un créateur à la peinture "mathématique" et il osa même, comme l’explique le commissaire de l’exposition Thomas Schlesser, faire de ses leçons d’algèbre au lycée des œuvres à part entière! Quant à Bergman, ses études sur les justes proportions, aux limites de l’alchimie parfois, sont pléthores entre 1946 et 1952 et servent chez elle une ambition extraordinaire: accéder à un plan supérieur, une sorte de plan spirituel et astral, au-delà de l’univers tangible, la science étant toujours sœur du rêve.

Il est également question, dans cette exposition, de passions géologiques et d’expérimentations photographiques. Mention spéciale pour la performance d’Abraham Poincheval (galerie Perrotin, 2021) qui s’était lancé dans une exploration mentale d’une semaine devant une œuvre d’Hartung de 1989 (qui a fini par s’apparenter à une planète à ses yeux), le tout ayant été accompagné d’une captation de son activité neuro-cérébrale. L’exposition permettra aussi au visiteur de saisir, dans le parc environnant, l’univers de sensations telluriques et cosmiques qu’éprouvaient les deux artistes avec, en point d’orgue, l’extraordinaire atelier d’Hans Hartung. Pour prolonger le voyage dans des projections volcaniques de couleur.

> "Cosmic Trip, Hartung & Bergman entre rêve et sciences". Fondation Hartung-Bergman (173, chemin du Valbosquet) à Antibes. Jusqu’au 30 septembre. Ouverture du lundi au vendredi, de 10h à 18h. Tarifs: de 7 à 10 euros. Rens. 04.93.33.45.92.

www.fondationhartungbergman.fr

L’atelier d’Hans Hartung resté dans son jus à la Fondation. (Photo L. L.)

Un ensemble architectural remarquable

Créée en 1994, à Antibes dans la villa-atelier d’Hans Hartung et Anna-Eva Bergman, la Fondation éponyme a ouvert ses portes au public en mai 2022. Après deux ans de chantiers, cet ensemble architectural remarquable, inscrit au patrimoine du XXe siècle, a vu le jour. Ces nouveaux espaces de visite comprennent un bâtiment d’accueil conçu par l’architecte Cristiano Isnardi, un parc d’oliviers, des terrasses, des galeries d’expositions, des ateliers réhabilités, des salles de projection. Soit désormais 1.500mètres carrés de jardin, 500mètres carrés de terrasse, et 600mètres carrés de surfaces d’exposition, médiation et d’atelier qui sont accessibles et offrent une immersion dans un lieu d’exception, adapté au public PMR.

Une histoire si romanesque

Entre ces deux-là, ce fut une évidence. Lorsque Hans Hartung et Anna-Eva Bergman, deux artistes inconnus, se rencontrent, en 1929, ils décident très vite de se marier, quelques mois plus tard. S’ensuit une vie de bohème à Minorque, où le couple s’installe dans une maison de fortune, sur une dune. Leurs fortes personnalités finissent par créer des tensions telles que le couple divorce, en 1938. Persécuté par les nazis, Hans, bien que né en Allemagne de l’Est, s’engage aux côtés des alliés en 1944 et y laisse une jambe, dont il est amputé, cruauté suprême, sans anesthésie. En 1952, le couple, qui n’a plus eu un seul échange depuis quatorze ans, se retrouve à Paris. Contre toute attente, Hans et Eva retombent amoureux. Ils se remarient en 1957, et finiront leurs jours ensemble. Dans cette maison représentant à une échelle extrapolée leur paradis perdu de Minorque.