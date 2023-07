Le château de Gorbio devient écrin pour l’art de Michel Isnard

La chemise peinturlurée ? C’est sa marque de fabrique. Son signe distinctif. Le pantalon est tout aussi bariolé. Michel Isnard ne fait pas les choses à moitié : les pigments, il les a dans la peau et sur les vêtements. Mais c’est certainement quand ils dansent au bout de son pinceau qu’ils sont les plus beaux... Ce court instant de flamboyance, juste après qu’ils aient été sélectionnés, préparés, prélevés sur la palette et juste avant qu’ils ne soient déposés sur la toile - ou la planche de bois - avec délicatesse. Ou vigueur. C’est selon.

La suite ? La suite est un enchantement, une espèce de magie dont seul l’artiste a la formule. Et encore... A-t-on vraiment la maîtrise de tout ? Si, en l’occurrence, le peintre multiplie les dessins préparatoires, pense, décortique et construit son projet avec la rigueur et la précision d’un grand architecte, ne s’étonne-t-il pas régulièrement du résultat de cette alchimie extraordinaire ?

Dans le silence et la lumière du château musée Lascaris, à Gorbio, où il nous guide, Michel Isnard semble flotter de toile en toile. Lui, si massif, si entier, n’est tout à coup plus qu’extrême sensibilité. Il promène ses yeux noirs d’une œuvre à l’autre dans un mélange d’humilité et d’émerveillement. Comme si, justement, ses tableaux lui soufflaient, à chaque fois, une nouvelle histoire...

La religion

Michel Isnard et son Christ sur une croix végétalisée... Photo Gaelle Belda.

DR.

« Là, c’est ma tante. Quand elle a fui l’Espagne, elle était enceinte. Et ma mère, Juana, est par là. Elle avait 9 ans. » La visite démarre par Les exodes. Ces femmes, ces hommes et ces enfants sans visages mais en perpétuel mouvement. Il y a de la douleur, de la colère, des prières et du mystère. Les peaux nues sont toutes les mêmes. « C’est l’humanité au sens large que je représente. » Dans ce qu’elle a de plus fragile et de plus fort à la fois.

Le fond des toiles est quadrillé : « C’est l’intervention de l’homme dans la nature... Il trace des lignes droites. C’est comme ça. »

Un Christ sur une croix végétale. La course d’Adam et Ève, au milieu des fleurs. La religion est là, partout, tout le temps. Fils d’une immigrée espagnole et d’un provençal communiste, il entretient un lien particulier avec Dieu. « J’ai eu un coup de cœur pour le Christ, parce qu’il aimait les pauvres, dont j’étais. Il a été mon guide, mon phare, mon conseiller. Mon sens, comme disait Baudelaire », confie Michel Isnard dans une vidéo diffusée dans une des salles du château. Il complète : « Il m’a suivi à chaque étape, enfant, enseignant en arts plastiques à Menton et lorsque j’étais maire de Gorbio. Mais comme un humain sublimé, en somme... »

Un peu plus loin, L’enlèvement des Sabines. Selon Isnard, à quelques générations de Poussin. « Là, la femme, elle échappe au mec, c’est rigolo. » Ses yeux rient. Défilé de corps enchevêtrés. L’humour, c’est essentiel à son œuvre. Comme l’amour - il a quand même eu un « coup de foudre » pour Marie(-France Ceschel, chorégraphe) -, la poésie, la musique, le sexe... la danse. « Je suis tombé amoureux fou d’une compagnie marseillaise, la Horde. Ils sont dans le même trip que moi. Leur gestuelle est incroyable, violente, érotique. Ils devraient venir voir l’expo d’ici cet automne. »

La lumière

Michel Isnard et une partie de son travail autour de la compagnie de danse marseillaise La Horde. Photo Gaelle Belda.

Son ami Franta est venu, lui. C’était il y a quelques jours. Résurgence des années 70, du groupe « Signes » (Monaco) avec Claude Rosticher et des belles rencontres réalisées après. Franta et aussi l’Indien Raza - qui avait fait, en 2007, un don d’œuvres au château musée alors que Michel Isnard était maire. Si, à cette période (2001 à 2020) il avait dû ralentir sur la peinture à l’huile, il a néanmoins su favoriser l’art au village. Et le patrimoine. En montant les marches en ardoise, il répète : « C’est mon bébé, ce château, je l’ai fait entièrement rénover. »

Il y a fait entrer la lumière. Naturelle... et artificielle. La scénographie, volontairement épurée, intègre d’ailleurs un important travail d’éclairage. Comme une très élégante manière de sublimer encore l’éclat de son travail.