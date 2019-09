L'artiste plasticienne AS.GO expose ses œuvres à domicile ce dimanche

Monaco a des talents (bien) cachés. Celui d’Océane qui signe ses œuvres “AS.GO” s’est déjà exprimé au grand jour l’année dernière dans l’appartement familial de Fontvieille. Puis au mois de juillet dernier dans le cadre d’un happening sur une plage de Cap-d’Ail. Et ce dimanche 22 septembre, l’artiste plasticienne et tatoueuse prolixe remet cela avec une exposition à domicile.

AS.GO, 24 ans, toujours étudiante à l’école des Beaux-Arts d’Aix-en-Provence où elle a déjà obtenu son diplôme national d’art poursuit sa formation vers un Master tout en recherchant des opportunités d’exposition en principauté.

Son coup de crayon est sûr, doté de maturité et d’aisance. “Je travaille les expressions du corps et de l’esprit au travers de portraits qui se veulent être un hommage aux personnes que la vie me fait rencontrer” confie l’artiste. Son imagination ne connaît pas de barrière et son inspiration se veut guidée mais pas guindée. “La formation qui est nécessaire à se forger des clés ne doit pas se transformer en carcan” poursuit-elle. “C’est là que se trouve l’identité de l’artiste, en trouvant ses propres zones de liberté voire de transgression”.

L’enthousiasme de la jeune femme pour son art est une raison supplémentaire d’aller la découvrir dimanche à Fontvieille.

Savoir +

Ce dimanche 22 septembre à partir de 10 h jusqu’à 19 h.

AS.GO dévoile son univers artistique (dessins, peintures, tatouages, photos, etc.)

Eucalyptus A, 4 avenue des Castelans, Monaco

Contact : 06.81.54.24.48.