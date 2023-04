L'ancienne gloire du rugby français, Jean-Pierre Rives dévoile ses toile d'abstraction géométrique à la Collection de voitures du Prince

Il est la preuve que l’on peut avoir plusieurs vies professionnelles. Et s’épanouir dans chacune. Troisième ligne aile de l’équipe de France de rugby dans les années 70, joueur illustre du Racing Club de France et du Stade Toulousain, Jean-Pierre Rives a laissé son nom et son empreinte dans l’histoire du rugby français. Retraité de la vie sportive depuis bientôt quatre décennies, "Casque d’Or" a trouvé un nouveau mode d’expression par la peinture et la sculpture qui l’ont amené à recevoir, là aussi, une reconnaissance internationale.

Et c’est l’artiste qui a accroché il y a quelques jours, ses toiles sur les murs de La Collection Automobiles de S.A.S. le Prince de Monaco. Des œuvres colorées épousant joliment l’atmosphère de cette galerie sur le port Hercule où sont montrées de remarquables automobiles. "Je suis tellement heureux d’exposer dans ce lieu magique, de présenter mes créations au milieu de ces voitures magnifiques. J’ai fait beaucoup d’exposition parce que je suis très vieux [rires] mais celle-là me fait très très plaisir. Je suis content et comblé", assurait l’artiste quelques minutes avant de recevoir, lundi soir, le prince Albert II pour le guider au travers de cette exposition.

"Je m’y suis mis il y a trois ans"

Dans sa vie de peintre et sculpteur, Jean-Pierre Rives a montré son travail partout dans le monde. Sa série d’abstraction géométrique, entre suprématisme et cubisme, détonne de sa création traditionnelle. En vrai, c’est la première fois qu’il montre ces œuvres inédites.

"Je faisais plutôt de l’abstraction lyrique, et je me suis mis à l’abstraction géométrique il y a trois ans, sans vraiment comprendre pourquoi. Parce que cela ne me ressemble pas. C’est un dessin assez précis, où il faut suivre les traits. Et je ne suis pas quelqu’un qui joue bien avec la règle."

Un début d’explication de ce revirement de style, tient dans un drame traversé par la famille Rives, dont la maison a brûlé il y a trois ans. "C’est un drame qui n’en est pas un, car personne n’a été blessé mais tout mon atelier, toutes mes toiles ont brûlé".

Sa reconstruction est passée par une page blanche, sur laquelle Jean-Pierre Rives s’est mis à tracer ces dessins précis et colorés qu’il montre pour la première fois de sa carrière, et à Monaco. Et comme l’exposition se déroule dans l’antre de l’automobile, l’artiste a intercalé dans ses toiles une Rolls Royce modèle Silver Shadow habillée d’une de ses œuvres pour un projet artistique en prévision de la Coupe du Monde de rugby. "C’est une surprise de mon épouse", raconte Jean-Pierre Rives, "elle était à mon père et depuis longtemps à l’abandon dans un garage, ils l’ont fait réparer et l’ont repeinte avec un de mes tableaux sur la carrosserie. C’était une surprise et je trouve ça super".

L’exposition est accrochée jusqu’au 30 avril.