La suite du programme aujourd’hui Les artistes, côté coulisse L’envers du décor aux Ateliers municipaux Lever de rideau sur le Lavoir Théâtre

L’Odyssée Bibliothèque municipale

A 10 h.

La bibliothèque propose une présentation des origines du carnet de voyage animée par Gérard Haton-Gauthier, peintre et sculpteur plasticien.

Jardin Fontana Rosa

A 10h30, à 14h30 et à 15h30. (Visite maintenue en fonction de la météo).

Le public pourra arpenter les allées du Jardin des Romanciers en compagnie d’un guide-conférencier.

Toute la journée, de 10h à 18h, le Cercle Blasco Ibañez propose au sein du jardin un vide-bibliothèque entre particuliers.

La chapelle des Pénitents Blancs

A 17h15.

Le public pourra profiter d’une pause musicale avec un concert de musique classique, dans le cadre exceptionnel de cette chapelle, édifiée en 1687 sous le règne de Louis I.

Musée de Préhistoire régionale

De 10h à 12h et de 14h à 18h.

Une animation est organisée autour de l’observation de nombreux spécimens d’animaux et plantes fossiles et des spécimens actuels naturalisés.

Musée du Bastion Jean Cocteau

De 10h à 18h. visites guidées à 14h30, 15h30 et 16h30 Le public pourra découvrir La nouvelle exposition du Bastion, La Belle et la Bête, regards fantastiques. Il découvriront une sélection d’œuvres de la collection autour du monument cinématographique de Jean Cocteau, aux côtés du regard singulier de quatre artistes contemporaines (Marie Boralevi, Katia Bourdarel, Frédérique Nalbandian, Vee Speers) dont les créations entrent en résonance avec l'univers fantasmagorique du poète.

Le début de la visite ressemblerait presque à une rentrée des classes. Chaque participant - qui entend crier son nom - passe en silence le portail vert des Ateliers municipaux du Fossan. Tous sont répartis par petits groupes et circulent en rang, deux par deux. Mais pas de méprise ! De l’autre côté du portail vert - entre une maison de pain d’épice en tiges de fer tressées et une imposante statue de Casse-Noisette en polystyrène - c’est l’émerveillement qui attend les visiteurs.

Une parenthèse magique dans la fabrique des rêves ! Hier, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une poignée de chanceux a pu rencontrer quatre des sept agents des services techniques de la ville qui réalisent - étape par étape - les décors de Noël ou la Fête du citron.

Comme par magie, Casse-Noisette prend forme

En suivant un circuit d’une heure et demie, les visiteurs découvrent d’abord l’histoire des Ateliers municipaux. « Cet ancien abattoir est devenu le lieu de création des motifs et structures d’agrumes qui défilent lors de la Fête du citron », relate Muriel Farina, guide conférencière. « Tous les décors utilisés pour la Fête du citron et les fêtes de Noël sont stockés aux Ateliers municipaux. La plupart sont recyclés et réutilisés d’années en années », poursuit Stéphane Rousseau. Lors de la visite, le responsable du service patrimoine de la ville s’approche de la toute première structure métallique qui défilera - en tenue de citrons et d’oranges - lors de la Fête du citron 2020 ! Mais le thème de la 87e édition est pour l’heure gardée secret ! Du coup, les guides ne s’y attardent pas trop et bifurquent vite vers les sapins de Noël et bonhommes de neige.

Car les futurs décors de Noël se dévoilent au grand jour. Soldats de plomb gigantesques, forêt enchanteresse peuplée de souris, avalanche de bonbons, de la sucette, au calisson en passant par les biscuits en pain d’épice… depuis le mois de juin, les artisans du Fossan travaillent sur le prochain thème de Noël : « Casse-Noisette ». Et tout commence avec les croquis d’Isabelle Perez. « Pour cela, je me suis imprégnée de l’histoire pour recréer des univers, lesquels recouvreront les jardins Biovès...»

Puis, à partir de ses dessins, l’artiste sculpte les personnages et éléments de décoration directement sur du polystyrène. Pour l’étape suivante, c’est Yann Lecertre qui rentre en scène. L’artisan ajoute sur la structure en polystyrène d’Isabelle une couche de peinture à l’aide de pinceaux, de pistolets et de rouleaux. « Parfois, il faut également coller du papier - morceau par morceau - pour donner du relief au décor, mais là, c’est beaucoup plus long ! »

« Comme un décor de pièce de théâtre »

Ensuite, place à la magie en trompe-l’œil avec la peintre Audrey Ferrari. « Les structures doivent être parfaites de près comme de loin, d’en haut ou d’en bas comme un décor de pièce de théâtre...» Pour la mise en beauté, le décor passe ensuite dans les mains de Carole Le Coroller. « Bijou, collier, bague, chapeau... j’ajoute la petite touche qui donnera plus de réalisme et un côté festif. » Pou Noël qui approche, Carole commence la création de 58 feuilles lumineuses réparties sur... 12 arbres.

Un travail titanesque et qui laisse les visiteurs sans voix. Pour les Mentonnais, Martine et Gérard, c’est une révélation. « Nous ne pensions pas qu’il y avait autant de travail et si peu de monde pour réaliser ces décors ! », témoigne le couple. Venus de la Colle-sur-Loup, Sandrine et Filippos restent impressionnés par la qualité du travail fourni. « Nous n’avions aucune idée de ce que nous allions découvrir avant cette visite. Une chose est sûre, ces agents de la ville sont de vrais artistes et leurs décors sont des œuvres d’art. »

Qui n’a jamais voulu pousser la porte d’un théâtre pour s’asseoir dans la loge de l’artiste, fouiner dans l’armoire remplie de costumes ou manipuler les lumières de la scène comme le ferait le régisseur... Hier, le Lavoir Théâtre a fait le bonheur de nombreux curieux.

Toute l’après-midi, le public a pu découvrir autrement cet ancien lavoir transformé en espace culturel. Petit tour du propriétaire d’abord en compagnie de Philippe Caravelli. « Le Lavoir théâtre a fêté ses 20 ans d’activités en 2017 et plus de 80 élèves y sont inscrits «, explique le trésorier de l’association. Hier, pour l’occasion, des membres de l’association ont répété la comédie le Défunt de René de Obaldia. Puis, la troupe a donné une représentation en fin de journée. Pour Bernard, vacancier venu de Seine Maritime, cette visite dans le Fossan est l’occasion « de connaître Menton différemment » et de sortir des sentiers battus. Et dans le cas de la découverte du Lavoir Théâtre, pourquoi pas même susciter des vocations.