La grande expo de l’été 2021 à Monaco sera consacrée à Giacometti

On va vivre un été Giacometti sur la Côte d’Azur. À Monaco, le Grimaldi Forum lui consacre sa grande exposition estivale "Alberto Giacometti. Une rétrospective. Le réel merveilleux".

À quelques kilomètres de là, à la Fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence, Alberto partagera l’affiche avec les membres de sa famille "Les Giacometti. Une Famille de créateurs".

De quoi combler les appétits les plus voraces sur ce peintre et sculpteur d’origine suisse qui est devenu en quelques années, un artiste résolument à la mode.

Le paradoxe Giacometti

Pourtant. Si la statue de L’Homme qui marche est aujourd’hui une icône de l’histoire de l’art, l’œuvre de Giacometti renferme encore bien des secrets pour le grand public.

C’est là le paradoxe Giacometti. Une popularité qui s’est envolée au même rythme que le prix de ses sculptures [lire par ailleurs]. Mais un artiste qui reste malgré tout méconnu.

Percer ces énigmes, c’est bien là l’ambition du Grimaldi Forum et de ses grandes monographies d’artistes.

La grande rétrospective qu’il présentera, à compter du 3 juillet, en association avec la Fondation Giacometti, est la plus importante de ces dernières années avec 230 œuvres.

Sur 2 500 m2, elle éclairera toutes les périodes de cet artiste majeur du XXe siècle. Et tous les médias auxquels Alberto Giacometti a eu recours : plus de 50 peintures, 70 sculptures et 80 œuvres graphiques accompagnées d’une riche iconographie, présenteront ainsi le dessinateur, le peintre, le sculpteur mais aussi l’homme, à travers toutes les périodes de sa création.

Une expo qui devrait donc rapprocher le public de l’œuvre de Giacometti et lui donner les clés d’approche de ce travail complexe et sensible.

Pour porter cette ambition, Emilie Bouvard la commissaire de l’exposition a conçu la répartition des œuvres sur dix salles d’une façon didactique.

Le parcours est ainsi rythmé comme une partition : un prélude d’abord pour retracer de manière chronologique les œuvres de jeunesse de Giacometti, sa tentation vers le cubisme et l’abstraction, puis sa période surréaliste.

Vient ensuite le thème quasi-obsessionnel de la figure humaine qui va hanter l’artiste de la fin des années 40 jusqu’à sa mort. Et comme une synthèse absolue, l’expo se termine avec l’œuvre emblématique de l’Homme qui marche.

Une plongée au cœur de son atelier

Au cœur du parcours, l’atelier de l’artiste comme une plongée dans son intimité et dans le processus de création. Un espace immersif qui sera nourri de dialogues et de photographies animées témoignant des rapports particuliers que Giacometti entretenait avec ses modèles.

Au sortir d’une pandémie qui nous a privés pendant trop longtemps des plaisirs les plus simples, l’angle original du « réel merveilleux » qui sert de fil conducteur l’exposition, invite à regarder à travers le regard de Giacometti le monde qui nous entoure avec une attention renouvelée.

Savoir+

Du 3 juillet au 29 août au Grimaldi Forum, Espace Ravel. Tous les jours de 10 heures à 20 heures. Nocturnes les mardis et jeudis jusqu’à 22 heures. Tél. +377 99 99 3000

Infos sur www.grimaldiforum.com