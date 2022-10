La Fondation monégasque dédiée à Francis Bacon met en vente des oeuvres rares de l'artiste

Après avoir apporté - cet hiver - son soutien et un mécénat exceptionnel à l’École du Louvre pour repenser ses espaces, une nouvelle page de l’histoire de la Francis Bacon MB Art Foundation s’écrira à nouveau à Paris dans les prochains jours.

Le 24 octobre, l’antenne de la maison Sotheby’s dans la capitale française accueillera en effet une vente exceptionnelle d’œuvres de l’artiste. Francis Bacon provenant de l’imposante collection de Majid Boustany, qui a créé en 2014 la Francis Bacon MB Art Foundation en Principauté, et qui a souhaité proposer cette vente pour commémorer à sa façon le trentième anniversaire de la disparition du peintre Britannique en 1992.

« Un remarquable ensemble »

La vente, intitulée « Inside the world of Francis Bacon » compte une vingtaine de pièces : des photos rares ; une assiette-palette et autres fragments issus de l’atelier parisien de l’artiste ; un tapis témoignant de ses heures de designer, à Londres au début des années 30. Mais quelques tableaux dont Figure Crouching probablement peint en 1949 à Monaco, l’une des premières œuvres dans laquelle l’artiste a su dépeindre la condition humaine dans toute sa fragilité (estimée entre 3,5 et 5 millions d’euros). Et Corner of the Studio, un dessin sur papier réalisé en 1934 estimé entre 250 000 et 350 000 euros.

« Les plus belles collections sont celles qui équilibrent des œuvres historiquement importantes avec des objets personnels qui appartiennent à la sphère privée d’un artiste. Majid Boustany y a parfaitement réussi, en réunissant ce remarquable ensemble qui, tout en présentant certaines des meilleures œuvres de Francis Bacon, éclaire également sur la vie du peintre en France, un pays qu’il aimait tant », a souligné le patron de Sotheby’s Europe, en annonçant la vente.

Pérenniser les actions et missions

Le fruit de la vente d’octobre ira soutenir les différentes actions de la fondation et permettra d’assurer ses missions parmi lesquelles : le soutien à la recherche et aux artistes, par l’octroi de bourses, l’aide à la publication et aux documentaires sur Francis Bacon et la participation à des expositions liées à l’artiste, en collaboration avec des institutions nationales et internationales.

En parallèle, la Francis Bacon MB Art Foundation proposera le 8 octobre prochain, en lever de rideau du Festival du Livre de Mouans-Sartoux la projection d’un documentaire qu’elle a produit intitulé Francis Bacon/Ernest Pignon-Ernest : Échanges, et réalisé par Alain Amiel. Cette projection se fera en présence d’Ernest Pignon-Ernest. Si les deux artistes ne se sont jamais rencontrés, ils ont entretenu un échange épistolaire à la fin des années 80. Le documentaire, qui retrace ce lien, sera disponible sur le site internet de la Fondation dès le 9 octobre.