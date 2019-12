La Fondation Bacon publie ses trésors photographiques

La Francis Bacon MB Art Foundation a célébré son cinquième anniversaire cet automne. Mais en cette fin d’année, c’est un cadeau qu’elle fait à tous les passionnés du peintre anglais. En publiant Francis Bacon : study for a portrait, le premier livre consacré aux photographies représentant Francis Bacon.

Un ouvrage exceptionnel et luxueux de 307 pages qui contient 180 clichés du peintre anglais à toutes les étapes de sa vie.

« Ce livre dévoile des images iconiques et souvent inédites de l’artiste. Des prises de vues soigneusement chorégraphiées, souvent dans son studio, révèlent un homme à la fois secret et puissamment présent », détaille Majid Boustany. Le créateur de la Francis Bacon MB Art Foundation est à l’origine de cet ouvrage qui contient la quintessence des 700 photographies rassemblées par sa collection, la plus riche au monde.

Un parcours dans la vie d’un homme

S’il était un peintre de génie, Bacon a aussi été le modèle pour l’objectif de ses proches ou de maîtres de la photographie. Ainsi, il s’est prêté à l’exercice du portrait pour Cecil Beaton, Henri Cartier-Bresson, Irving Penn, Richard Avedon ou David Baley. Ils ont tous photographié Bacon !

Le portrait liminaire de l’ouvrage est signé Helmar Lerski en 1929. Francis Bacon est encore un jeune homme, aux traits doux mis en valeur par le clair-obscur de l’image qui lui donne un faux air de Gérard Philipe, de héros romantique. L’ouvrage s’achève au début des années 90, sur la capture d’un homme mûr face à son travail ou dans le désordre de son atelier.

Des anecdotes, au fil des pages, donnent de la chair à ce parcours photographique dans la vie d’un homme.

Un patrimoine qui pourrait bien faire l’objet d’une exposition à part entière, en parallèle avec le travail pictural de l’artiste. D’ailleurs, le livre est tiré à 584 exemplaires seulement. En écho aux 584 toiles recensées qui forment l’œuvre de Francis Bacon.

« Ce livre a vocation à devenir un catalogue raisonné », ajoute Majid Boustany, qui, comme a son habitude, a pris un soin particulier pour réaliser l’ouvrage, véritable objet d’art numéroté, qui contient également un tirage d’un portrait de Francis Bacon.

Les exemplaires devraient intéresser les amateurs de Bacon dans le monde entier et sa rareté va en faire un objet de convoitise des collectionneurs.

D’autant plus que Francis Bacon est au cœur de l’actualité culturelle. Avec l’exposition Bacon en toutes lettres qui n’en finit plus d’attirer les foules au Centre Pompidou à Paris et qui se déroule jusqu’au 20 janvier.

Les équipes de la fondation ont d’ailleurs collaboré au projet en cofinançant le catalogue de l’exposition et en organisant un cycle de conférences autour de l’événement.

Un temps fort de l’année 2019 de la fondation qui a également contribué à quatre autres publications consacrées à l’artiste. De quoi garnir les rayons de la bibliothèque de l’institution en Principauté qui s’est restructurée, devenant la plus grande bibliothèque au monde consacrée à Francis Bacon.