La 87e Fête du Citron, c’est (déjà) dans un mois !

Ils sont grillageurs, sculpteurs, peintres décorateurs, menuisiers ou encore électriciens… Depuis cet été déjà, ils s’affairent dans les anciens abattoirs du Fossan devenus ateliers municipaux. Leur seul objectif est le même depuis 87 ans : donner vie à ces immenses structures d’agrumes pour faire rêver les visiteurs toujours plus nombreux. Cette année, le rendez-vous est donné du 15 février au 3 mars.

Trois structures d’envergure

Avec pour thème « Les Fêtes du Monde », les créations de cette nouvelle édition promettent d’être grandioses. On se souvient du Nid du Dragon et ses 12 mètres de haut l’année dernière. Cette fois, ce ne sont pas moins de trois structures de la même envergure qui seront présentées au public dans les jardins Biovès. Sans dévoiler tous les secrets, l’Australie et son « Darwin Aboriginal Art Fair », sera représentée par un immense aborigène chevauchant un lézard de 23 mètres de long. La structure atteindra elle aussi les 12 mètres de hauteur. La tête du personnage, à elle seule, mesure déjà 3 mètres. « Chaque année, on a voulu encore plus innover ! », souligne Christophe Ghiena, directeur du Centre technique municipal (CTM).

De l’innovation, le public en aura avec le motif de l’Oktoberfest : une structure parée d’une immense grande roue de 15 mètres de diamètre. Le tout motorisé ! « On essaie toujours d’animer au moins un décor mais c’est la première fois qu’on le fait sur un motif aussi grand. »

Attendez-vous aussi à découvrir une version fruitée du Tower Bridge. La structure de 12 mètres de haut sur 30 mètres de large rend hommage au festival de Notting Hill, qui se déroule chaque année à Londres à la fin du mois d’août. Ce motif, tellement imposant, a dû être morcelé en une quinzaine d’éléments différents. Des éléments que les artisans - qui s’activent dans les anciens abattoirs - sont actuellement en train de grillager.

« Pour le moment, nous avons reçu 8 chars sur les 10 qui composent les corsos et 9 motifs sur 12 pour les jardins Biovès », compte Christophe Ghiena.

De 150 à 180 tonnes de fruits

Toutes les pièces seront grillagées puis stockées - certaines sur le stade Rondelli - avant de rejoindre leur emplacement définitif le 20 janvier. « Comme chaque année, les éléments vont être descendus vers les jardins par convoi de nuit. Ils y seront assemblés jusqu’au 25 janvier. »

Puis viendra le moment du fruitage. Cette année, entre 150 et 180 tonnes d’oranges et de citrons seront nécessaires pour couvrir l’ensemble des structures. « On va commencer début février. Il y en a pour deux semaines de travail. » Si la météo ne vient pas faire des siennes…

Il a rejoint l’équipe mi-septembre, aux côtés de la sculptrice Isabelle Perez. André Jaume, 47 ans, a découvert sa vocation de sculpteur depuis tout petit. « J’ai grandi en Afrique. On n’avait pas tous les jouets que les jeunes connaissent aujourd’hui, alors je les fabriquais. » Puis il a grandi, collaboré avec les carnavaliers de Nice, travaillé sur les marionnettes des Guignols ou les mannequins de vitrine pour une entreprise de Carros. Depuis quelques mois maintenant, armé de sa tronçonneuse, il façonne les blocs de polystyrène dans les anciens abattoirs du Fossan. « On part d’un cube blanc et on le transforme en quelque chose de joyeux, s’enthousiasme André. À chaque étape, on peut tout détruire ou tout enjoliver. » Pas besoin de tout recommencer pour autant. Avec sa bombe de mousse polyuréthane, utilisée notamment pour l’isolation dans le bâtiment, il peut rattraper les petits (ou gros) ratés. « L’étape peinture permet aussi de rattraper les petits défauts. »

C’est d’ailleurs ce travail en équipe qui l’a séduit ici. « On sent que les gens se connaissent depuis longtemps. Ils ont un fort attachement à cette Fête. J’aime cette sensation de faire partie de toute une industrie. On entretient une belle image de la ville. Ça permet de faire travailler les hôteliers, les commerçants, etc. C’est motivant de se sentir utile. »