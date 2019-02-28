L’atelier Folon, un lieu suspendu dans le temps A La Hulpe en Belgique, le souverain a visité la fondation

Cela fera trois ans en mars que le lieu a été adapté pour s’ouvrir au public. Pourtant, l’atelier de Jean-Michel Folon, situé au 8 quai Antoine-I
er, demeure une pépite parfois confidentielle en Principauté.
En 2005, à la mort de l’artiste en Principauté, l’atelier qu’il occupait est resté intact. Sa table de travail est encore garnie…
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