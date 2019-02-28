“Rhôooooooooo!”

Vous utilisez un AdBlock?! :)

Vous pouvez le désactiver juste pour ce site parce que la pub permet à la presse de vivre.

Et nous, on s'engage à réduire les formats publicitaires ressentis comme intrusifs.

Je veux bien mais j'ai la freebox

      Connectez-vous

      pour sauvegarder mes filtres et personnaliser mon flux

      continuer sa lecture

      lire le journal

      INTERVIEW. Robert Rodriguez dans les pas de James Cameron avec "Alita"

      Les collectionneurs regardent dans le rétro
      La Jordan 193 conduite en 1993 par Thierry Boutsen, présent au salon Retromobile sur le stand du Grimaldi Forum.

      Le Grimaldi Forum prépare son expo 2020 depuis Paris

      Denis Ribas bientôt aux cimaises du palais de l’Europe

      L’atelier Folon, un lieu suspendu dans le temps A La Hulpe en Belgique, le souverain a visité la fondation

      PAR CEDRIC VERANY Mis à jour le 28/02/2019 à 05:01 Publié le 28/02/2019 à 05:01
      Mis à jour le 28/02/2019 à 05:01 Publié le 28/02/2019 à 05:01

      L’atelier Folon, un lieu suspendu dans le temps A La Hulpe en Belgique, le souverain a visité la fondation

      Par CEDRIC VERANY Le 28/02 à 05h01 MàJ 28/02 à 05h01

      L’espace qu’a occupé Jean-Michel Folon au quai Antoine-Ier jusqu’à sa mort en 2005 est accessible au public. On peut même s’y exercer à l’aquarelle, sur les tables où l’artiste travaillait

      Cela fera trois ans en mars que le lieu a été adapté pour s’ouvrir au public. Pourtant, l’atelier de Jean-Michel Folon, situé au 8 quai Antoine-Ier, demeure une pépite parfois confidentielle en Principauté.

      En 2005, à la mort de l’artiste en Principauté, l’atelier qu’il occupait est resté intact. Sa table de travail est encore garnie…

      La suite du direct