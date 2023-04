Cette jeune artiste monégasque puise une partie de son inspiration sur Instagram

Les yeux sont le miroir de l’âme dit-on. Le vert cristallin de ceux de Charlotte Passeron laisse entrevoir une grande sensibilité et une vision lumineuse du monde qui l’entoure. Pétillant et doux à la fois, ce regard aime capter les belles images, "toujours celles qui parlent de paix et d’amour".

Des artistes actuels

Inlassablement, elle admire aussi le travail d’artistes actuels comme Nina Childress, Guillaume Bresson, Thomas Levy-Lasne ou encore de Jean Claracq.

"Impressionnants par leurs incroyables techniques, ils sont mes principaux référents", relate la jeune Monégasque de 26 ans. De retour au pays depuis quelques jours, la jeune femme vient poser ses pinceaux, sa peinture à l’huile, et ses toiles grand format pour de bon, après avoir quitté son atelier près de Montpellier où, durant quelques mois, elle a pu travailler tout en exposant.

Source d'excitation

Si ces artistes d’aujourd’hui sont ceux qui la guident, Instagram s’avère aussi sa source d’inspiration. "Je m’en sers pour mes images sources." Les nouvelles technologies ont bouleversé le monde de la peinture et de ses représentations, explique Charlotte Passeron.

"Cela a aussi abouti à de multiples dérives. Je me nourris donc de cette fascination obsessionnelle du cyberespace d’aujourd’hui. Je me sers dans mon travail de ce flux d’images circulant sur ce réseau social qui devient une source d’excitation et de frénésie addictive chez moi. Une pratique qui peut aussi s’avérer chronophage, ce qui m’amène très souvent à me demander en quoi Instragram peut devenir un outil à la création artistique."

Fraîchement diplômée de l’école des Beaux-Arts de Toulon, où la galerie Canon accueille ses œuvres jusqu’au vendredi 29 avril, Charlotte Passeron cherche aujourd’hui un lieu en Principauté pour ouvrir son atelier et exposer.

Mettre du sens

En attendant de trouver l’endroit idéal, elle pense entreprendre ce qu’elle avait déjà fait pendant le confinement, travailler depuis les parties communes des caves de son immeuble. "Mes toiles sont grandes, je ne peux pas peindre n’importe où, glisse-t-elle en souriant. Pendant le confinement, cela avait beaucoup plu. J’ai eu de grands moments de partage."

Derrière une certaine timidité, se cache un caractère franc, et à la fois déterminé et persévérant. Charlotte Passeron a toujours su qu’elle dessinerait et qu’elle serait artiste d’art contemporain, avec, pour spécialité, la peinture à l’huile. Même si sur son chemin, y compris celui de ses études, on l’en a souvent dissuadée.

"La peinture n’est pas dans l’air du temps. Elle commence à peine à être remise au goût du jour. Mais je ne me vois pas faire autre chose. Quand je peins, je ne pense à rien d’autre. La peinture incarne une présence, instaure à nouveau l’aura perdue lors des reproductions mécaniques des œuvres diffusées à l’écran."

Des toiles et du bois

L’artiste monégasque a déjà son style, un style pop art bien à elle, qui a été particulièrement remarqué à Pézenas où elle a exposé de longs mois, tout comme à la galerie Canon de Toulon. Certainement en partie parce qu’elle travaille le très grand format, à sa manière, en y ajoutant des objets, et en sortant la toile de son cadre bien figé. "Ce que j’introduis peut être anachronique, cela n’est pas gênant." Mieux, ça interpelle.

Les images sources pour son travail, elle ne les projette pas. "Je les peins. J’interprète ainsi la photographie." Une fois peinte, Charlotte Passeron vient ensuite lui poser un contexte. "La coupure de la photo, c’est comme une ouverture sur tous les champs des possibles."

Il y a les toiles mais aussi le bois. La jeune artiste aime travailler aussi ses réalisations sur d’autres supports qu’elle peut déplacer et assembler de diverses manières. Des silhouettes en bois qui évoquent les pop-up. Une façon de donner une nouvelle vie à certaines de ses créations.

Années soixante

La liberté d’expression est certainement ce qui la guide le plus. "Je la retrouve surtout dans les années soixante, une époque qui représentait un monde où tout était possible. Notre monde d’aujourd’hui en manque. C’est pour cela que j’aime me plonger et m’inspirer de cette époque. Aujourd’hui, il nous faut aussi de la légèreté. Avec du sens."

Du sens, justement, la Monégasque en apporte dans tout ce qu’elle réalise, ses créations remettant l’image au cœur d’une réflexion systématique, posant la question de sa place dans notre monde d’aujourd’hui.

Photo Anne-Sophie Coursier.